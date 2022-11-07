Оптовые цены на яйца уже начали снижаться. В Миангрополитике видят падение на 10%.

Об этом заместитель министра аграрной политики Тарас Высоцкий заявил в эфире телемарафона.

По его словам, «дисбаланс» с ценой на яйца был вызван несколькими факторами: повышение спроса, сокращение поголовья кур и производство яиц.

— Пока оптовые цены снизились на 10%, — сказал Тарас Высоцкий.

Цены на яйца в последнее время выросли в несколько раз и достигли уровня 70-80 гривен за десяток по сравнению с ценой около 20 гривен весной.

Напомним, Министерство аграрной политики и продовольствия Украины заключило Меморандум с Ассоциацией Союз птицеводов Украины, которым обязало предпринимателей увеличить объемы производства яиц для стабилизации цен.