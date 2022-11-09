Представители Ирпеня и архитектурной компании Gensler подписали Меморандум о взаимопонимании.

Об этом сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин.

— Теперь Gensler является нашим партнером и будет помогать нам в процессе комплексного восстановления города. В частности, будет способствовать привлечению к этому делу лучших международных специалистов и экспертов, консультации по разработке детального плана реконструкции с учетом инфраструктурных, транспортных, спортивных, образовательных, экологических и других нужд нашей общины, - сообщил Александр Маркушин.

Он отметил, что Gensler – одна из самых успешных дизайнерских и архитектурных компаний в мире. Ее специалисты проектировали 632-метровую Шанхайскую башню, второе по высоте здание в мире, а также офисы для New York Times, The Washington Post, Лондонской фондовой биржи. Они были вовлечены в разработку проектов реконструкции международного аэропорта в Сан-Франциско и терминала аэропорта Джона Кеннеди.

Также власти Ирпеня и представитель Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Украине подписали меморандум, в рамках которого МККК выделяет городу более 45 млн гривен. Эти деньги будут направлены на реконструкцию поврежденной канализационной сети города и других хозобъектов Ирпеньводоканала.