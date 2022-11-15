На ежегодном радио-шоу IFA в Берлине, которое состоялось в сентябре, южнокорейский производитель Samsung продемонстрировал новый смарт телевизор QN100B Neo QLED TV. Модель с большим QLED-экраном диагональю 98 дюймов поддерживает 160 тысяч уровней яркости и оснащен 14-каналами звука мощностью 120 Вт. В Samsung утверждают, что QN100B Neo толщиной 20 мм — самый тонкий среди телевизоров с матрицей QLED.

Новая модель Samsung уже продается в Южной Корее. Потребителям из других стран новинку придется еще подождать. Однако это не повод отказывать себе в покупке телевизора на стену. Поэтому предлагаем рассмотреть топ-4 тонких ТВ-панелей, которые уже можно приобрести в украинских магазинах.

LG OLED G16LA 65"

Этот тонкий телевизор LG вполне может составить конкуренцию новому Самсунгу — его толщина также равна 20 мм. Специальные крепления способствуют монтажу прибора в вертикальной плоскости, параллельной стене и регулировке необходимого угла. Матрица OLED evo и протокол HDR для улучшения изображения создают реалистичную картинку с эффектом присутствия.

Оригинальная операционка LG webOS поддерживает использование Google Assistant и голосовое управление. Устройство подходит для гейминга благодаря протоколам FreeSync и G-Sync, стабилизирующих изображения при динамичном геймплее.

Sony XR75X95KR2 75″

75-дюймовый LCD-телевизор Sony с разрешением 4K имеет толщину 56 мм, что позволяет удобно расположить его на стене. Прибор использует процессор Cognitive Processor XR, обеспечивающий отличную производительность. Четкая и насыщенная картинка сохраняется на разной удаленности от экрана, а цветопередача остается естественной даже при ярком солнечном свете.

При монтаже на стену кабели аккуратно прячутся в предусмотренные карманы за корпусом для сохранения эстетичного вида. Android TV допускает широкие настройки пользовательского меню и поддерживает голосовое управление устройством.

Samsung LS03AA 43″

Этот телевизор из серии The Frame 2021 по праву можно назвать интерьерным решением. Его толщина составляет 25 мм, а оригинальное приложение превращает TV-панель в картину. Устройство отображает на экране полотна известных художников, фотографии или виджеты часов и прогноза погоды. Для гармоничного сочетания со стилем интерьера рамку телевизора можно заменить на картинный багет. Среди достоинств модели — высокое качество изображения, широкий угол обзора и антибликовое покрытие, которое гарантирует комфортный просмотр при ярком дневном свете.

LG OLED ZX9LA 88"

Топовый 88-дюймовый телевизор марки LG толщиной 5 см создает яркую картинку с разрешением 8K. Модель может работать в игровом режиме благодаря поддержке протокола G-Sync на базе видеокарт Nvidia. Дисплей имеет встроенную технологию защиты зрения, которая уменьшает синее свечение и делает просмотр телевизора комфортным и безопасным для глаз.

В LG OLED ZX9LA 88" предусмотрено голосовое управление. Кроме того, телевизор можно подключить к системе управления Google Home.

Современные тенденции TV-панелей заставляют производителей создавать все более тонкие и многофункциональные экраны. Актуальные модели телевизоров от лучших брендов электроники появляются в первую очередь в магазинах официальных импортеров. В интернет-магазине Comfy.ua вы можете подобрать и сравнить понравившиеся товары и стать обладателем функционального телевизора, который дополнит ваш интерьер.

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