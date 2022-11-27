Германия не будет поставлять нефть по российским трубопроводам с 1 января и уже принимает все возможные меры для обеспечения работы нефтеперерабатывающих заводов, работавших на российской нефти, заявил канцлер Германии Олаф Шольц на съезде партии СДПГ в Бранденбурге.

Шольц отметил, что ФРГ следует графику запрета импорта российской трубопроводной нефти в ответ на войну в Украине, передает ZN.ua.

«Мы все время готовимся к будущему, даже если больше не будет поставок нефти из российских трубопроводов для Шведта (Бранденбург), а также для Леуны (Саксония-Анхальт)», - цитирует Шольца « Welt «.

Нефтеперерабатывающие заводы в Шведте и Леуне до сих пор снабжались российской нефтью через нефтепровод «Дружба», однако с 1 января поставки им в Германию должны быть остановлены. Ожидается, что в будущем часть необходимой нефти будет транспортирована танкерами в Росток, а оттуда по трубопроводу в Шведт. Федеральное правительство также ведет переговоры с Польшей о возможных поставках через порт Гданьска.

Канцлер считает, что подготовка к этому идет хорошо.

«Мы упорно работаем над созданием технических предпосылок для большего количества вариантов поставок нефти через Росток, а также и из Польши», — отметил он, однако затруднился ответить на вопрос, сколько нефти будет перерабатываться на нефтеперерабатывающих заводах Германии после ведения антироссийских санкций.

Польша и Германия полгода назад обещали прекратить импорт российской нефти через северную часть Дружбы до конца года, но польский Orlen остается привязанным к своему контракту с российской нефтегазовой компанией Татнефть, хотя и снизил свою зависимость от российской нефти уже до 30 % за счет поставок из Саудовской Аравии и Норвегии.