Беларусь 9 декабря сообщила Организации Объединенных Наций, что позволит без предварительных условий транзит украинского зерна через свою территорию для экспорта из литовских портов, заявил представитель ООН.

По словам Стефана Дюжаррика, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш встретился с заместителем министра иностранных дел Беларуси Юрием Амбразевичем в Нью-Йорке 9 декабря, сообщает агентство Reuters.

Амбразевич также «повторил просьбу своего правительства о возможности экспорта собственных удобрений, которые сейчас подпадают под санкции», сказал Дюжаррик.

Ранее сегодня президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что уже в воскресенье, 11 декабря, планирует поговорить с президентом России Владимиром Путиным, а также президентом Украины Владимиром Зеленским. Темой переговоров, по его словам, будет укрепление черноморского зернового соглашения, которое поддерживает ООН.

17 ноября пресс-служба Министерства инфраструктуры сообщила, что «зерновая инициатива» по транспортировке украинской агропродукции морем продлена еще на 120 дней.

2 ноября Министерство обороны России сообщило о возобновлении участия Москвы в соглашении об экспорте зерна по Черноморскому коридору после того, как за несколько дней до того Россия заявила о прекращении участия в соглашении.

В МИД Украины в ответ заявили, что Украина не брала на себя никаких новых обязательств, выходящих за пределы уже имеющихся в зерновом соглашении.