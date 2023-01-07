Украине для восстановления телекоммуникационного сектора до уровня до полномасштабного вторжения РФ требуется не менее 1,79 миллиарда долларов.

Об этом говорится в отчете Международного союза электросвязи (ITU) при ООН, передает SkyNews .

Эксперты провели в апреле 2022 года оценку ущерба, чтобы оценить степень разрушения сетей связи Украины в результате широкомасштабной военной агрессии России.

В отчете, охватывающем первые шесть месяцев полномасштабной войны, установлено, что коммуникационная инфраструктура нанесла значительные повреждения и разрушения более чем в 10 из 24 областей Украины.

Как говорится в релизе, страна-агрессор с целью использования объектов в своих интересах и для собственных нужд либо полностью уничтожила, либо захватила в Украине штатную эксплуатацию государственных и частных наземных телекоммуникационных объектов и критически важные объекты инфраструктуры на временно оккупированной и пострадавшей в результате боевых действий территории

В отчете также утверждается, что Москва в одностороннем порядке заменила украинские телефонные коды, установленные агентством ООН, русскими.

Кроме того, российской стороной было осуществлено против Украины 1123 кибератаки.

Напомним, правительство Швеции предоставит дополнительные 600 миллионов крон (55,08 миллиона евро) на помощь с восстановлением поврежденной в результате российских атак инфраструктуры в Украине.