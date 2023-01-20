Вы тратите много времени на депиляцию и бритье, но не решаетесь перейти на лазерную эпиляцию? Лазерная эпиляция в Николаеве позволит вам воспользоваться качественными услугами лазерного удаления волос как у женщин, так и у мужчин. С нами вы на долгое время забудете о нежелательных и вросших волосах на теле, обретаете шелковистую кожу.

Лазерная эпиляция позволяет постепенно удалять волосы на любом участке тела и лица. Принцип прост: лазер фокусируется на меланине волос и нагревается до такой высокой температуры, что весь волос распадается. Это включает в себя разрушение луковицы, стержня волоса и всех его компонентов. В среднем требуется от 5 до 10 сеансов для полного удаления волос на теле и от 7 до 10 сеансов для удаления волос на лице.

Для проведения процедур мы выбрали Light Sheer ET – «Золотой стандарт» в сфере лазерной косметологии. Он работает с помощью вакуума. Благодаря ему волосяной фолликул приближается к рукоятке настолько близко, что энергия лазера может более эффективно взаимодействовать с меланином (пигментом в волосах). Лазерный луч поглощается только этим пигментом.

Вот 5 веских причин, которые определенно должны помочь вам сделать решительный шаг:

1.ЛАЗЕРНАЯ ЭПИЛЯЦИЯ ЭКОНОМИТ ВАШЕ ДРАГОЦЕННОЕ ВРЕМЯ

Вы хоть представляете, сколько времени вы тратите каждый месяц на депиляцию или бритье? Все это (такое драгоценное) время вы могли бы использовать, занимаясь чем-то другим… Знаете ли вы, что в течение всей своей жизни вы тратите 170 дней на удаление нежелательных волос? Что, если бы вы восстановили все эти потерянные дни, чтобы пойти в ресторан, заняться спортом, позаботиться о своей семье, увидеться с друзьями, просто наслаждаться жизнью?

2.ЛАЗЕРНАЯ ЭПИЛЯЦИЯ ВРОСШИХ ВОЛОС

Устали от волос, которые растут под кожей? Лазерная эпиляция является терапевтическим решением против вросших волос. Через несколько сеансов вы обнаружите ту чистую кожу, о которой вы даже не мечтали.

3. ЛАЗЕРНАЯ ЭПИЛЯЦИЯ ЭКОНОМИТ ВАШИ ДЕНЬГИ

Удивительно читать, что лазерная эпиляция может сэкономить вам деньги? Лазерный сеанс будет стоить вам больше, чем сеанс восковой эпиляции. Но знаете ли вы, сколько стоит удаление волос у вашего мастера и как часто вы делаете процедуры? Если подсчитать, то сеансы лазерной эпиляции обойдутся в разы дешевле.

4.ЛАЗЕРНАЯ ЭПИЛЯЦИЯ ПОЛОЖИТ КОНЕЦ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОМУ ОТРАСТАНИЮ ВОЛОС

Устали от того, что не можете надеть юбку между двумя сеансами депиляции летом? С лазерной эпиляцией вам не нужно ждать значительного роста волос для следующего визита!

5.ЛАЗЕРНАЯ ЭПИЛЯЦИЯ ПОМОЖЕТ ВАМ ОБРЕСТИ УВЕРЕННОСТЬ!

Центр лазерной эпиляции - «Лазерхауз» находится в Николаеве, по адресу: пр. Центральный, 159 ➤ Лазерное удаление волос любой области ➤ Запись (0512) 717-005 ➤ Профессиональный сервис - 100% результат!

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