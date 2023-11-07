Давид Арахамія

Голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія закликав закінчити обговорювати тему виборів та сфокусуватись на посиленні обороноздатності держави.

Про це він написав в своєму телеграм-каналі.

Зазначимо, що 6 листопада у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський заявив, що за умов воєнного часу тези про можливе проведення виборів у 2024 році є недоцільними.

«Ми повинні визначитися, що зараз час оборони, час битви, від якої залежить доля держави й людей, а не час вкидів, яких від України очікує лише Росія. Я вважаю, що зараз вибори не на часі. І якщо потрібно поставити крапку в тій чи іншій політичній суперечці й далі працювати лише в єдності, то в державі є структури, які здатні ставити крапки й давати суспільству всі необхідні відповіді. Щоб не залишалося простору для конфліктів і чужої гри проти України», — зазначив Володимир Зеленський.

Коментуючи заяву президента Давид Арахамія закликав закінчити обговорювати цю тему.

«Для всіх, хто розхитував тему виборів цієї весни — відповідь від Президента коротка та проста — вибори не на часі. Вважаю цим треба закінчити цю тему на деякий час і сфокусуватись на посиленні обороноздатності держави», — написав він.

Раніше народний депутат України Олександр Пасічний заявив, що не вірить в проведення президентських або парламентських виборів в країні в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, що у серпні цього року сенатор сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем звернувся до президента України. Він сказав, що наступного року в Україні мають відбутися вибори.

Крім того, нещодавно спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, Конституція України не забороняє проведення виборів під час воєнного стану. Він наголосив на потребі ухвалення «важливих рішень» у цьому питанні, «аби держава не була розірвана виборами під час війни, але, з іншого боку, забезпечити потік демократії».

Водночас, очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім не володіє інформацією щодо можливої підготовки для проведення виборів під час воєнного стану.

Крім того, Володимир Зеленський заявив, що балотуватиметься у президенти, якщо вибори відбудуться під час війни.

Згідно з результатами опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 30 вересня — 13 жовтня, абсолютна більшість українців вважають, що національні вибори варто проводити після закінчення війни, нині вони не на часі.