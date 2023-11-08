Зовсім скоро мережа магазинів H&M повернеться в Україну. У столичному ТРЦ «Lavina Mall» назвали точну дату відкриття магазину.
Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на коментар технічної підтримки ТРЦ.
Нещодавно на сторінці «Lavina Mall» в Instagram з’явився допис про те, що скоро відчиняться магазини мережі H&M. Однак у ньому не зазначено дати відкриття.
У коментарі РБК-Україна працівники ТРЦ повідомили, що відкриття заплановане на 9 листопада.
Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомляв, що тривають перемовини з міжнародними брендами щодо їхнього повернення в Україну. І ці перемовини систематично ведуть з травня 2022 року.
Він додав, що повернення міжнародних компаній посилює економіку України, адже це сплачені податки у державний бюджет, нові робочі місця, оренда приміщень, підвищення попиту на робочу та інтелектуальну силу, сервіс.
Влітку шведський бренд одягу H&M повідомив, що має наміри поступово відновити роботу більшості своїх магазинів в Україні з листопада 2023 року.
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Зовсім скоро мережа магазинів H&M повернеться в Україну. У столичному ТРЦ «Lavina Mall» назвали точну дату відкриття магазину.
Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на коментар технічної підтримки ТРЦ.
Нещодавно на сторінці «Lavina Mall» в Instagram з’явився допис про те, що скоро відчиняться магазини мережі H&M. Однак у ньому не зазначено дати відкриття.
У коментарі РБК-Україна працівники ТРЦ повідомили, що відкриття заплановане на 9 листопада.
Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомляв, що тривають перемовини з міжнародними брендами щодо їхнього повернення в Україну. І ці перемовини систематично ведуть з травня 2022 року.
Він додав, що повернення міжнародних компаній посилює економіку України, адже це сплачені податки у державний бюджет, нові робочі місця, оренда приміщень, підвищення попиту на робочу та інтелектуальну силу, сервіс.
Влітку шведський бренд одягу H&M повідомив, що має наміри поступово відновити роботу більшості своїх магазинів в Україні з листопада 2023 року.