Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) зробить перший внесок до Фонду підтримки енергетики України у розмірі 25 мільйонів доларів.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Зазначається, що це перший внесок уряду США до фонду, створеного за ініціативою міністра енергетики України Германа Галущенка і єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон.

Загальна сума зобов’язань щодо внесків партнерів до Фонду підтримки енергетики сягнула понад 329 мільйонів євро. З них на рахунок уже перераховано близько 192 мільйонів євро від 15 спонсорів державного та приватного секторів з різних держав. Решта суми — анонсовані та формалізовані внески, які очікуються на рахунку фонду найближчим часом.

З початку 2023 року в межах Фонду підтримки енергетики укладено 132 угоди про закупівлю енергетичного обладнання, палива та матеріалів на загальну суму в майже 100 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон анонсувала грантовий внесок Єврокомісії до Фонду підтримки енергетики України розміром понад 50 мільйонів євро.

Раніше повідомлялось, що Україна замовила 100 високовольтних трансформаторів на випадок зимових обстрілів.