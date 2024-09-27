Модні фасони жіночих блузок 2024: Тренди та новинки

Незалежно від сезону та погоди, такий предмет одягу як блузка жіноча завжди залишається актуальним, адже носять їх усі ділові леді, молоді студентки, учениці та просто модниці, що люблять діловий стиль. Які саме жіночі блузи залишаються або стають модними в цьому році пропонуємо дізнатись далі.

Вільний фасон

Варто відкласти приталені моделі подалі – цього року вільний крій з легких матеріалів залишається в моді. Серед моделей, що все ж мали приталений крій на тижні моди, акцент падав на оздоблені рукава: рукава-буфи або ліхтарики, або ж на багатошарові пишні коміри. Проте улюбленцями нового сезону залишаються вільні або оверсайз варіанти з об’ємними елементами.

Біла класика

Наближена до класичної сорочки білосніжна блузка тепер особливо актуальна. Доповнюючи її стильними брюками можна створити діловий строгий образ, а для побачення чи вечірнього луку – міді чи міні спідницю з розрізом. Для щоденної прогулянки біла модель чудово поєднується з синіми джинсами.

Чорні блузи

На піку популярності блузи у базовому чорному кольорі. Дуже практично та виглядає яскраво, а ще можна комбінувати з будь-яким низом. Це може бути і total black, неоновий, пастельний або навіть строкатий низ. Виграшний тренд, адже чорний робить усі фігури стрункішими.

Атласний бум

Красивий витончений матеріал для яскравого повсякденного та ділового одягу. Робить будь-який колір помітним та розкішним. Аби зберегти дрес-код можна вибрати базові та пастельні кольори: білий, чорний, бежевий, сірий. Вільний крій, моделі з об’ємним рукавом чи коміром – особливо в моді. Поєднуйте з човниками, спідницями олівець та строгими брюками.

Шовкові моделі

Дуже ошатна, для особливого випадку і зазвичай недешевий варіант – шовкова блузка. Для ділового образу купуйте однотонні моделі з коміром-бантом. Різноколірні варіанти та рішення з незвичайними рукавами чудово підходять для повсякденного або вечірнього луку: вишиті камінцями, кольоровими патернами та вишивкою.

Відкриті плечі

Романтичний літній образ з відкритими плечами це дуже класне рішення для рішучих дівчат, що збираються на побачення. Також є і варіанти блузок оголених на одне плече. Доповнити такий фасон можна спідницею А-крою, брюками палаццо і прямими джинсами. Не варто одягати міні спідницю – може скластись надто відвертий образ.

Пишні рукава та рукав ліхтарик

Щоб привернути увагу до верхньої частини силуету, акцент на рукава та зону декольте дуже доречний. Ліхтарики, буфи, крильця та волани чудово виглядають з прозорою або напівпрозорою тканиною – складається ефект легкості і ніжності.

Без рукавів або з вирізом на рукавах

Блузка класичного крою, подібна до чоловічої, нині може мати овальний, округлий чи v-образний виріз з відкладним або мережевим коміром, бантом чи жабо. Виріз на рукавах підкреслить руки жінки та плечі. Блузка схожа на топ, в якої з плеча спадає рукав з вирізом воланом – особливо модна річ.