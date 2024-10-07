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Через війну довкіллю Широківської громади завдано збитків на понад ₴100 млн

Наслідки обстрілу Широківської громади у 2022 році. Фото: Національна поліція УкраїниНаслідки обстрілу Широківської громади у 2022 році. Фото: Національна поліція України

Через обстріли Широківської громади на Миколаївщині у 2022 році, коли було пошкоджено комунальні та адміністративні будівлі, будинки культури та лікарня екології завдано збитків у розмірі 102 мільйонів гривень.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу. 

Екологи зазначили, що продовжують розраховувати збитки, завдані довкіллю внаслідок збройної агресії. Так, державними інспекторами встановлено забруднення довкілля будівельними відходами. Загальна сума збитків складає понад 102 мільйонів гривень.

У відомстві повідомили, що інформацію передано до Оперативного штабу при Державній екологічній інспекції України для формування єдиного реєстру збитків.

Раніше «МикВісті» повідомляли, що управління каналів річки Інгулець сплатило 1,2 млн грн шкоди за викиди забруднюючих речовин у повітря.

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