Управління каналів річки Інгулець сплатило ₴1,2 млн збитків через забруднення повітря

Викиди забруднюючих речовин у повітря. Фото з відкритих джерел

Управління каналів річки Інгулець сплатило 1,2 мільйона гривень шкоди за викиди забруднюючих речовин у повітря.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-західного округу.

Вказується, що у 2017 році під час перевірки Баштанського міжрайонного управління водного господарства зафіксовано викиди забруднюючих речовин у повітря без наявності дозволу. Підприємству нарахували збитки довкіллю на 1 мільйон 286 тисяч 193 гривні.

Господарський суд Миколаївської області зобов’язав порушника сплатити суму шкоди. В вересні 2024 року Управління каналів річки Інгулець, яке виступає в ролі публічного правонаступника Баштанського міжрайонного управління водного господарства, сплатило всю суму збитків.

Нагадаємо, що сума збитків екології Миколаївської області від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну склала понад 90 мільярдів гривень.

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Також повідомлялося, що державні інспектори розрахували шкоду завдану довкіллю внаслідок російської атаки 27 серпня по Одеській області.