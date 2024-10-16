Жителі Миколаївщини за дев’ять місяців сплатили ₴692,3 млн військового збору

Жителі Миколаївщини за дев’яти місяців сплатили ₴692,3 млн військового збору. Ілюстративне фото з відкритих джерел

Платники Миколаївщини за січень — вересень цього року сплатили 692,3 мільйона гривень військового збору.

Про це повідомили у Державній податковій службі у Миколаївській області

Зазначається, що сума сплати податку перевищили показник дев’яти місяців минулого року на 40,3 мільйона гривень.

У податковій нагадали, що військовий збір справляється із доходів, які відповідно до податкового законодавства оподатковуються податком на доходи фізичних осіб. До них належать заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, винагороди, орендна плата, виплата дивідендів, купівля-продаж рухомого і нерухомого майна тощо.

Нагадаємо, що 10 жовтня Верховна Рада ухвалила в цілому проєкт закону про підвищення податків, яке вже назвали історичним. Ним передбачено, що для ФОПів військовий збір зросте все одно з 1 жовтня. З 1 січня 2025 року 5% військового збору оподатковуватимуться також інші доходи громадян (на додачу до зарплати).