Канада виділить Україні $47 млн військової допомоги

Білл Блер та Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Канада планує надати Україні пакет військової допомоги на суму 64,8 мільйона канадських доларів (47 мільйонів доларів США).

Про це повідомив міністр оборони Білл Блер, пише Reuters.

Пакет включає стрілецьку зброю, боєприпаси та захисне спорядження. Крім цього, передбачено фінансування на підготовку українських військових.

Цей пакет є частиною з 500 мільйонів канадських доларів військового фінансування, яке було виділено прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо у липні. Білл Блер зазначив, що ця допомога надає Україні важливі ресурси для захисту від російської агресії, і Канада продовжуватиме підтримувати Україну до перемоги.

Минулого місяця Канада заявила про передачу Україні 80 840 ракетних двигунів CRV-7 і 1300 боєголовок до них. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Канада вже виділила 4,5 мільярда канадських доларів на військову допомогу.

Нагадаємо, також у квітні міністр національної оборони Канади Білл Блер оголосив про виділення 2,1 мільйони доларів на виробництво безпілотників українським ОПК.