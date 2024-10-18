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У Вознесенську планують реконструкцію будівлі для створення житла для ВПО: необхідно ₴70 млн

Як буде виглядати відреконструйований будинок у Вознесенську. Фото:Як буде виглядати відреконструйований будинок у Вознесенську. Фото:  Dream

У Вознесенську планують реконструювати занедбану будівлю на соціальне житло для переселенців та людей, які опинилися у складних життєвих обставинах. 

Про це свідчать дані екосистеми Dream.

Проєкт передбачає реконструкцію об’єкта на вулиці Омеляновича-Павленка, 20, для облаштування 24 квартир. Загальна вартість проєкту становить 70 мільйонів гривень.

Місцева влада має намір переобладнати закинуту будівлю станції юних техніків, яка не експлуатується з травня 2021 року, в соціальне житло для 72 осіб.

У проєкті передбачено створення 12 однокімнатних квартир площею 42 м² та 12 двокімнатних квартир площею 57 м². Загальна площа будівлі після реконструкції становитиме 1079,6 м², з додатковими приміщеннями підвалу та допоміжними спорудами на 143,6 м².

План для розміщення квартир у Вознесенську. Фото:  DreamПлан для розміщення квартир у Вознесенську. Фото:  Dream

Реконструйована будівля матиме всі необхідні комунікації: електропостачання, централізоване водопостачання та індивідуальне газове опалення.

У 2023 році управління ЖКГ Вознесенської міської ради замовило проєкт реконструкції нежитлової будівлі за 697 тисяч гривень. До кінця 2024 року підрядник має надати архітектурно-будівельні рішення та кошторисну документацію. Будівництво планують у кілька черг. Зокрема, перша черга передбачає установлення автономного електричного опалення для квартир, «теплої підлоги» в санвузлах і кухнях, підключення до Інтернету, систем блискавкозахисту та засобів цивільного захисту.

Друга частина першої черги включає благоустрій території: дитячі та спортивні майданчики, озеленення, проїзди і тротуари з кольорової плитки, стоянку для авто та огородження. Також планується зовнішнє освітлення.

Переселенці на Миколаївщині

Станом на початок 2024 року, в Миколаївській області перебувало понад 129 тисяч переселенців. За словам директорки департаменту соціального захисту населення Миколаївської ОВА Оксани Єльчієвої, з 129 тисяч — понад 74 тисячі жінок, 34 тисячі дітей, 10 тисяч людей похилого віку та п'ять тисяч людей з особливими потребами.

У грудні 2023 року в місті Первомайськ анонсували будівництво 26 будинків для переселенців. Кошти для цього будуть залучатимуть у міжнародних донорів. Також центр для проживання ВПО облаштують в будівлі зруйнованої лікарні в селі Шевченково.

У лютому повідомлялось, що в одному районі Миколаєва, ремонтують гуртожиток, де розмістять внутрішніх переселенців. Про те, коли воно буде готове для поселення і як це можна зробити — про це «НикВести» розповіли детальніше

Напередодні, у вересні 2023 року, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що майже 180 тисяч ВПО отримують фінансову допомогу помилково. Серед них також був мешканець Первомайську, якого визнали винним у лютому 2024 року. 

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