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Україна отримала $1,35 млн гранту від США для гуманітарних та соціальних програм

Україна отримала грант від США. Фото: Associated Press NewsУкраїна отримала грант від США. Фото: Associated Press News

Україна отримала грант у розмірі 1,35 мільярда доларів від Сполучених Штатів, який буде спрямований на пріоритетні гуманітарні та соціальні програми.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він зазначив, що фінансування надано урядом США через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у координації з Міністерством фінансів та Державним департаментом.

«Ми щиро вдячні нашим американським партнерам за цю підтримку. Уряд продовжує співпрацю з союзниками, щоб мобілізувати необхідні фінансові ресурси на цей рік та на майбутнє», — зазначив Денис Шмигаль.

У вересні 2024 року стало відомо, що США надасть Україні оборонну допомогу на загальну суму 7,9 мільярда доларів та запровадження санкцій проти Росії.

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