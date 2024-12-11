У мерії Миколаєва закладають ₴5 тис. на проєкт нової розв'язки в Корабельному районі

Залізничні колії біля залізничного переїзду у Корабельному районі Миколаєва, скриншот з Google maps

У Миколаєві повернулись до питання будівництва дворівневої розв'язки на залізничному переїзді в Корабельному районі.

Наразі ці роботи оцінюють у 300,9 мільйона гривень, свідчать дані матеріалів до проєкту бюджету Миколаєва на 2025 рік, повідомляють «МикВісті».

Ця вартість також включає у себе розробку техніко-економічного обґрунтування, оцінки впливу на довкілля, проєкту будівництва та його експертизу. Однак у 2025 році на будівництво нової розв'язки в Корабельному районі планують закласти лише 5 тисяч гривень.

Транспортна розв'язка у Корабельному районі

Реклама

Ще у 2018 році можливість будівництва естакади через залізничні колії, що перетинають центральні автодороги Корабельного району Миколаєва, розглядав морський порт «Ольвія».

А у вересні 2019 року міська влада та представники порту провели нараду, де представили два варіанти будівництва естакади.

— Кількість вантажопотоку через залізницю збільшиться і перерва між пересуванням автомобільного транспорту буде припинена на додатковий термін під час проїзду залізницею. Тому у Корабельному районі необхідно зробити хоча б один надземний переїзд, – пояснив тоді Олександр Сенкевич.

Ще за рік у порту «Ольвія» озвучили ідею будівництва тунелю під залізничними коліями у Корабельному районі і шукали на це кошти.

З будівництвом тунелю мала допомогти катарська компанія QTerminals, повідомив у листопаді 2020 року мер Олександр Сєнкевич.

Будівництво дворівневої транспортної розв'язки з тунелем на чотири смуги на перехресті проспекту Богоявленського та залізничних колій «Укрзалізниці» мали розпочати у 2021 році, але з'ясувалося, що до кінця року не встигають розробити проєкт. Власне, на проєкт будівництва розв'язки у 2022 році планували виділити 10,5 мільйона гривень бюджету міста.

Водночас у жовтні 2021 року голова Миколаївської ОДА Віталій Кім в ефірі ток-шоу «МикВісті» «Битва за місто» повідомив, що у Миколаєві досі не визначились із проєктом переходу у Корабельному районі.

А згідно з прогнозом бюджету Миколаєва, у місті планують протягом чотирьох років освоїти майже 20 мільйонів гривень на будівництво тунелю під залізничним переїздом у Корабельному районі, щоб зробити об'єкт на 7%.