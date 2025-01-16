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У Первомайську на аукціон виставили комунальне приміщення за ₴242 тис.

У Первомайську продають нежитловий комплекс за 242 тисячі гривень. Фото: Фото: Прозорро.ПродажіУ Первомайську продають нежитловий комплекс за 242 тисячі гривень. Фото: Фото: Прозорро.Продажі

У Первомайську виставили на продаж приміщення комунальної власності міськради. Початкова ціна становить 242 тисячі гривень.

Про це йдеться в системі «Прозорро.Продажі».

Організатором торгів є управління комунальної власності та земельних відносин Первомайської міської ради.

Об’єкт розташований за адресою: вулиця Миколи Вінграновського, 20. Загальна площа будівель — 426,8 квадратних метри. Земельна ділянка площею 887 квадратних метрів, перебуває у власності громади та призначена для будівництва й обслуговування громадських споруд.

Аукціон проходитиме з визначеними умовами, а у випадку відсутності покупців ціна може бути знижена. Крок підвищення ставки під час торгів складатиме 1% від стартової ціни — 2 тисячі 422 гривні.

Фото: Прозорро.ПродажіУ Первомайську продають нежитловий комплекс за 242 тисячі гривень. Фото: Прозорро.Продажі

Приміщення частково здається в оренду. На сьогодні 27,75 квадратних метри здається в оренду підприємцю, яка сплачує 1,54 тисячі гривень орендної плати на місяць. Договір оренди діятиме навіть після продажу будівлі новому власнику до кінця дії військового стану.

Серед обов’язкових вимог до покупця — дотримання санітарних норм, утримання прилеглої території та оформлення документів на земельну ділянку відповідно до законодавства.

Аукціон відбудеться 17 січня в електронному форматі.

Продаж нерухомості у Миколаєві

В Миколаєві спостерігається нова тенденція — все більше місцевих підприємств виставляють свої бізнеси на продаж. Так, у Миколаєві за 700 тисяч доларів продають розважальний комплекс «Шторм», розташований на вулиці Садовій.

Крім того, в центрі Миколаєва на перехресті вулиць Соборна та Павла Скоропадського (Адмірала Макарова) на продаж виставили приміщення колишнього кінозалу «Ілліча», а також ресторан Daily Cafe у центрі міста та налагоджену пивоварню в Інгульському районі. 

Також на аукціоні в Новому Бузі виставили на аукціон приміщення колишнього кінотеатру за 1 мільйон гривень.

Як відомо, у Миколаївській області середні ціни на первинному ринку за рік знизилися на 9%, склавши $670 за квадратний метр, тоді як вторинний ринок відзначив зменшення вартості 2- та 3-кімнатних квартир на 5-6%.

В Україні на первинному ринку середня вартість житла за квадратний метр у доларах зростала на 1-6% залежно від області. У звіті зазначається, що у вересні на Миколаївщині був найбільший попит на житло у новобудовах. 

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