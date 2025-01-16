У Первомайську на аукціон виставили комунальне приміщення за ₴242 тис.

У Первомайську продають нежитловий комплекс за 242 тисячі гривень. Фото: Фото: Прозорро.Продажі

У Первомайську виставили на продаж приміщення комунальної власності міськради. Початкова ціна становить 242 тисячі гривень.

Про це йдеться в системі «Прозорро.Продажі».

Організатором торгів є управління комунальної власності та земельних відносин Первомайської міської ради.

Об’єкт розташований за адресою: вулиця Миколи Вінграновського, 20. Загальна площа будівель — 426,8 квадратних метри. Земельна ділянка площею 887 квадратних метрів, перебуває у власності громади та призначена для будівництва й обслуговування громадських споруд.

Аукціон проходитиме з визначеними умовами, а у випадку відсутності покупців ціна може бути знижена. Крок підвищення ставки під час торгів складатиме 1% від стартової ціни — 2 тисячі 422 гривні.

У Первомайську продають нежитловий комплекс за 242 тисячі гривень. Фото: Прозорро.Продажі

Приміщення частково здається в оренду. На сьогодні 27,75 квадратних метри здається в оренду підприємцю, яка сплачує 1,54 тисячі гривень орендної плати на місяць. Договір оренди діятиме навіть після продажу будівлі новому власнику до кінця дії військового стану.

Серед обов’язкових вимог до покупця — дотримання санітарних норм, утримання прилеглої території та оформлення документів на земельну ділянку відповідно до законодавства.

Аукціон відбудеться 17 січня в електронному форматі.