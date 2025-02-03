У центрі Миколаєва продають приміщення кондитерської та піцерії «Челентано» за $380 тис.

У центрі Миколаєва на продаж виставили триповерхову будівлю піцерії «Челентано» та кондитерської «Цукерка».

Приміщення, оголошення про продаж якого опубліковане на сервісі OLX, знаходиться по вулиці Олексія Вадатурського (колишня Фалєєвська) та оцінюється у 380 тисяч доларів

Згідно з оголошенням, будівля площею 600 квадратних метрів оснащена всіма необхідними комунікаціями.

Приміщення піцерії «Челентано». Фото: OLX Приміщення піцерії «Челентано». Фото: OLX Приміщення кондитерської «Цукерка». Фото: OLX

У приміщенні є дві укомплектовані кухні, три санвузли, окремі зони для персоналу та гостей, меблі й техніка. Також передбачено систему відеоспостереження, охоронну та пожежну сигналізації, індивідуальне газове опалення та власне паркомісце.

Продавець зазначає, що простір може використовуватися під ресторанний бізнес або інший вид комерційної діяльності. Крім того, приміщення залишається у наявному стані з усіма меблями та обладнанням.

Слід зазначити, що ані піцерія, ані кондитерська наразі не працюють.

Продаж нерухомості у Миколаєві

В Миколаєві спостерігається нова тенденція — все більше місцевих підприємств виставляють свої бізнеси на продаж. Так, у Миколаєві за 700 тисяч доларів продають розважальний комплекс «Шторм», розташований на вулиці Садовій.

Крім того, в центрі Миколаєва на перехресті вулиць Соборна та Павла Скоропадського (Адмірала Макарова) на продаж виставили приміщення колишнього кінозалу «Ілліча», а також ресторан Daily Cafe у центрі міста та налагоджену пивоварню в Інгульському районі.

Також «МикВісті» зібрали інформацію про топ-5 найдорожчих будинків, що продають у Миколаєві.

Як відомо, у Миколаївській області середні ціни на первинному ринку за рік знизилися на 9%, склавши $670 за квадратний метр, тоді як вторинний ринок відзначив зменшення вартості 2- та 3-кімнатних квартир на 5-6%.