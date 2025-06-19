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В Україні відновили обов’язкову статзвітність під час війни: бізнесу дають 3 місяці на адаптацію

Бариста робить каву. Архівне фото «МикВісті»Бариста робить каву. Архівне фото «МикВісті»

Верховна Рада ухвалила зміни до законодавства, які повертають обов’язкове подання статистичної та фінансової звітності навіть під час воєнного стану. 

Про це повідомила Державна служба статистики України.

Відтепер підприємства, установи та організації, що працюють на підконтрольних Україні територіях, мають регулярно подавати звіти, як це було до початку повномасштабної війни.

— Економіка функціонує, бізнес поступово відновлюється. Держава має розуміти реальну ситуацію не приблизно, а точно, — наголосив голова Держстату Арсен Макарчук.

Зокрема, повертається обов’язкове подання звітності, включно зі статистичною; відновлюється проведення вибіркових обстежень населення щодо зайнятості, умов життя, доходів. Передбачено перехідний період — три місяці, протягом якого підприємства можуть подати звіти за період, коли не звітували.

У Держстаті зазначили, що багато компаній продовжували звітувати добровільно: у деяких регіонах рівень звітності сягав понад 90%. Відновлення обов’язковості стосується передусім тих, хто не звітував раніше.

Нагадаємо, у Миколаївській області з початку цього року кількість ліквідованих підприємців перевищила кількість новостворених. Так, за п’ять місяців свою діяльність припинили майже тисяча ФОПів, це більше, ніж взяли на облік.

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