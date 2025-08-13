Чим Storz відрізняється від інших швидкороз'ємних з'єднань?
18:37, 13 серпня, 2025
Серед різноманітних швидкороз'ємних з'єднань для рукавів і трубопроводів особливе місце займають муфти Storz. Їх застосовують у пожежогасінні, комунальному господарстві, промисловості, сільському господарстві та навіть у морському секторі. Ці з'єднання відомі своєю універсальністю, простотою монтажу та високою надійністю. Ознайомитися з асортиментом можна в каталозі - муфти Storz на hydraulic.ua.
Симетрична конструкція
Головна відмінність Storz від більшості швидкороз'ємних з'єднань - симетрія. На відміну від систем типу «штекер-розетка» (Camlock, Perrot та ін.), обидві половини Storz ідентичні за формою та конструкцією. Це означає, що кожна з них може стикуватися з іншою без необхідності визначати «чоловічу» або «жіночу» частину. Завдяки цьому з'єднання виконується швидше і практично без помилок.
Принцип з'єднання
Storz використовує кулачковий замок: половини вставляються одна в іншу і повертаються приблизно на чверть обороту, при цьому кулачки входять у зачеплення, а кільце ущільнювача в центрі забезпечує герметичність. Така система дає змогу під'єднувати або роз'єднувати лінії навіть у рукавичках і за поганої видимості.
Порівняння з іншими системами
- Camlock - з'єднання з важелями, де є чіткий поділ на «адаптер» і «муфту». Зручно для перекачування рідин у промисловості, але при частих підключеннях Storz може бути швидшим через симетрію.
- Perrot - карданні муфти з шарнірним замком, добре працюють за легких перекосів трубопроводу, але вимагають більш точного поєднання замка.
- Різьбові з'єднання - забезпечують високу герметичність, але процес затягування займає більше часу і вимагає інструменту.
Переваги Storz
- Універсальність - швидке з'єднання будь-яких двох половин одного стандарту.
- Швидкість монтажу - 2-3 секунди на з'єднання без інструменту.
- Надійна герметизація завдяки якісному ущільнювачу.
- Мінімальний знос при правильній експлуатації - відсутність різьблення знижує ризик пошкодження при ударах або забрудненні.
- Сумісність між виробниками за рахунок стандартизованих діаметрів.
Матеріали та сфери застосування
Муфти Storz випускають з алюмінію, латуні та нержавіючої сталі.
- Алюміній - легкий, корозійностійкий, оптимальний для пожежних і поливальних систем.
- Латунь - міцна, стійка до морської води і низки хімічних розчинів.
- Нержавіюча сталь - для агресивних середовищ і високих температур.
Сфери застосування: пожежогасіння, аварійне водопостачання, комунальні роботи, зрошення, дренаж, перекачування технічних рідин.
Обмеження та рекомендації
- Не використовувати Storz при надвисоких тисках, якщо конструкція не розрахована на такі навантаження.
- Стежити за чистотою кулачків і кільця ущільнювача.
- Перед підключенням переконуватися в збігу діаметра і стандарту.
Storz вигідно вирізняється з-поміж інших швидкороз'ємних систем своєю симетричною конструкцією, що робить його максимально швидким і зручним у роботі.
