Чим Storz відрізняється від інших швидкороз'ємних з'єднань?

Серед різноманітних швидкороз'ємних з'єднань для рукавів і трубопроводів особливе місце займають муфти Storz. Їх застосовують у пожежогасінні, комунальному господарстві, промисловості, сільському господарстві та навіть у морському секторі. Ці з'єднання відомі своєю універсальністю, простотою монтажу та високою надійністю.

Симетрична конструкція

Головна відмінність Storz від більшості швидкороз'ємних з'єднань - симетрія. На відміну від систем типу «штекер-розетка» (Camlock, Perrot та ін.), обидві половини Storz ідентичні за формою та конструкцією. Це означає, що кожна з них може стикуватися з іншою без необхідності визначати «чоловічу» або «жіночу» частину. Завдяки цьому з'єднання виконується швидше і практично без помилок.

Принцип з'єднання

Storz використовує кулачковий замок: половини вставляються одна в іншу і повертаються приблизно на чверть обороту, при цьому кулачки входять у зачеплення, а кільце ущільнювача в центрі забезпечує герметичність. Така система дає змогу під'єднувати або роз'єднувати лінії навіть у рукавичках і за поганої видимості.

Порівняння з іншими системами

Camlock - з'єднання з важелями, де є чіткий поділ на «адаптер» і «муфту». Зручно для перекачування рідин у промисловості, але при частих підключеннях Storz може бути швидшим через симетрію. Perrot - карданні муфти з шарнірним замком, добре працюють за легких перекосів трубопроводу, але вимагають більш точного поєднання замка. Різьбові з'єднання - забезпечують високу герметичність, але процес затягування займає більше часу і вимагає інструменту.

Переваги Storz

Універсальність - швидке з'єднання будь-яких двох половин одного стандарту. Швидкість монтажу - 2-3 секунди на з'єднання без інструменту. Надійна герметизація завдяки якісному ущільнювачу. Мінімальний знос при правильній експлуатації - відсутність різьблення знижує ризик пошкодження при ударах або забрудненні. Сумісність між виробниками за рахунок стандартизованих діаметрів.

Матеріали та сфери застосування

Муфти Storz випускають з алюмінію, латуні та нержавіючої сталі.

Алюміній - легкий, корозійностійкий, оптимальний для пожежних і поливальних систем. Латунь - міцна, стійка до морської води і низки хімічних розчинів. Нержавіюча сталь - для агресивних середовищ і високих температур.

Сфери застосування: пожежогасіння, аварійне водопостачання, комунальні роботи, зрошення, дренаж, перекачування технічних рідин.

Обмеження та рекомендації

Не використовувати Storz при надвисоких тисках, якщо конструкція не розрахована на такі навантаження. Стежити за чистотою кулачків і кільця ущільнювача. Перед підключенням переконуватися в збігу діаметра і стандарту.

Storz вигідно вирізняється з-поміж інших швидкороз'ємних систем своєю симетричною конструкцією, що робить його максимально швидким і зручним у роботі.