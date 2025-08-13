Вже 46 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Чим Storz відрізняється від інших швидкороз'ємних з'єднань?

  • 18:37, 13 серпня, 2025

Серед різноманітних швидкороз'ємних з'єднань для рукавів і трубопроводів особливе місце займають муфти Storz. Їх застосовують у пожежогасінні, комунальному господарстві, промисловості, сільському господарстві та навіть у морському секторі. Ці з'єднання відомі своєю універсальністю, простотою монтажу та високою надійністю. Ознайомитися з асортиментом можна в каталозі - муфти Storz на hydraulic.ua.

Симетрична конструкція

Головна відмінність Storz від більшості швидкороз'ємних з'єднань - симетрія. На відміну від систем типу «штекер-розетка» (Camlock, Perrot та ін.), обидві половини Storz ідентичні за формою та конструкцією. Це означає, що кожна з них може стикуватися з іншою без необхідності визначати «чоловічу» або «жіночу» частину. Завдяки цьому з'єднання виконується швидше і практично без помилок.

Принцип з'єднання

Storz використовує кулачковий замок: половини вставляються одна в іншу і повертаються приблизно на чверть обороту, при цьому кулачки входять у зачеплення, а кільце ущільнювача в центрі забезпечує герметичність. Така система дає змогу під'єднувати або роз'єднувати лінії навіть у рукавичках і за поганої видимості.

Порівняння з іншими системами

  1. Camlock - з'єднання з важелями, де є чіткий поділ на «адаптер» і «муфту». Зручно для перекачування рідин у промисловості, але при частих підключеннях Storz може бути швидшим через симетрію.
  2. Perrot - карданні муфти з шарнірним замком, добре працюють за легких перекосів трубопроводу, але вимагають більш точного поєднання замка.
  3. Різьбові з'єднання - забезпечують високу герметичність, але процес затягування займає більше часу і вимагає інструменту.

Переваги Storz

  1. Універсальність - швидке з'єднання будь-яких двох половин одного стандарту.
  2. Швидкість монтажу - 2-3 секунди на з'єднання без інструменту.
  3. Надійна герметизація завдяки якісному ущільнювачу.
  4. Мінімальний знос при правильній експлуатації - відсутність різьблення знижує ризик пошкодження при ударах або забрудненні.
  5. Сумісність між виробниками за рахунок стандартизованих діаметрів.

Матеріали та сфери застосування

Муфти Storz випускають з алюмінію, латуні та нержавіючої сталі.

  1. Алюміній - легкий, корозійностійкий, оптимальний для пожежних і поливальних систем.
  2. Латунь - міцна, стійка до морської води і низки хімічних розчинів.
  3. Нержавіюча сталь - для агресивних середовищ і високих температур.

Сфери застосування: пожежогасіння, аварійне водопостачання, комунальні роботи, зрошення, дренаж, перекачування технічних рідин.

Обмеження та рекомендації

  1. Не використовувати Storz при надвисоких тисках, якщо конструкція не розрахована на такі навантаження.
  2. Стежити за чистотою кулачків і кільця ущільнювача.
  3. Перед підключенням переконуватися в збігу діаметра і стандарту.

Storz вигідно вирізняється з-поміж інших швидкороз'ємних систем своєю симетричною конструкцією, що робить його максимально швидким і зручним у роботі.

