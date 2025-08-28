«Чумак» призупинив будівництво нового заводу на Одещині через війну

«Чумак» зупинив будівництво нового заводу з переробки томатів на Одещині. Архівне фото компанії

Компанія «Чумак» групи Wilmar International, тимчасово зупинила проєкт будівництва нового заводу з переробки томатів в Одеській області.

Про це повідомив операційний директор Олександр Бойко, передає LIGA.net.

— Наразі проєкт поставлено на паузу через макроекономічні ризики та безпекову ситуацію, — сказав Олександр Бойко.

Він пояснив, що після втрати виробничих потужностей на Херсонщині компанія змушена була імпортувати томатну пасту з Італії. У 2025 році «Чумак» зміг налагодити виробництво разом із українським партнером.

Основний завод компанії на Херсонщині з початку повномасштабного вторгнення перебуває під тимчасовою окупацією.

Нагадаємо, у 2023 році «Чумак» планував будівництво нового підприємства на Одещині, але у квітні 2024 року російський удар зруйнував олійний термінал «Дельта Вілмар Україна», і компанія переглянула свої плани.