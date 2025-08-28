Вже 49 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • четвер

    28 серпня, 2025

  • 23.1°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 28 серпня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 23.1° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

«Чумак» призупинив будівництво нового заводу на Одещині через війну

«Чумак» зупинив будівництво нового заводу з переробки томатів на Одещині. Архівне фото компанії«Чумак» зупинив будівництво нового заводу з переробки томатів на Одещині. Архівне фото компанії

Компанія «Чумак» групи Wilmar International, тимчасово зупинила проєкт будівництва нового заводу з переробки томатів в Одеській області.

Про це повідомив операційний директор Олександр Бойко, передає LIGA.net.

— Наразі проєкт поставлено на паузу через макроекономічні ризики та безпекову ситуацію, — сказав Олександр Бойко.

Він пояснив, що після втрати виробничих потужностей на Херсонщині компанія змушена була імпортувати томатну пасту з Італії. У 2025 році «Чумак» зміг налагодити виробництво разом із українським партнером.

Основний завод компанії на Херсонщині з початку повномасштабного вторгнення перебуває під тимчасовою окупацією.

Нагадаємо, у 2023 році «Чумак» планував будівництво нового підприємства на Одещині, але у квітні 2024 року російський удар зруйнував олійний термінал «Дельта Вілмар Україна», і компанія переглянула свої плани.

Останні новини про: Війна в Україні

ЄС та Британія викликали послів РФ після нічної атаки по Києву
Ердоган провів телефонну розмову із Зеленським та запевнив у підтримці миру для України
Російський дрон вдарив по кораблю ВМС ЗСУ: один військовий моряк загинув
Реклама

Читайте також:

новини

Домбровська заявила, що не голосувала «за» нову структуру мерії Миколаєва: «Прошу не підписувати рішення»

Світлана Іванченко
новини

Міськрада Миколаєва попросить прокуратуру допитати Федорову: «Вона в курсі усіх розкладів»

Аліса Мелік-Адамян
новини

Бюджет Миколаєва отримав вже ₴62 млн від продажу комунального майна

Юлія Бойченко
новини

Ільюк пропонує ротацію керівників районів Миколаєва: «Поміняти місцями між собою»

Аліса Мелік-Адамян
новини

Міськрада Миколаєва відмовилась затверджувати результати конкурсу на сортування сміття та проведе новий

Катерина Середа
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Російський дрон вдарив по кораблю ВМС ЗСУ: один військовий моряк загинув
Ердоган провів телефонну розмову із Зеленським та запевнив у підтримці миру для України
ЄС та Британія викликали послів РФ після нічної атаки по Києву

Меру Баштанки стало погано під обрання запобіжного заходу у справі про розтрату ₴1,2 млн

Сєнкевич — Telegram-каналам: «Я клав на вас з прибором»

3 години тому

Домбровська заявила, що не голосувала «за» нову структуру мерії Миколаєва: «Прошу не підписувати рішення»

ПОЛІТИКА

Світлана Іванченко

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 49 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay