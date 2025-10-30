Термобілизна на зиму: як обрати та скільки коштує

Цієї зими складно передбачити, як працюватиме опалення, тож варто подбати про власний комфорт заздалегідь. Практичне рішення — придбати термобілизну. Якою вона буває та на що звернути увагу під час вибору — розповідаємо в цій статті.

Що таке термобілизна та навіщо вона потрібна

Термобілизна — це нижній шар одягу, який відповідає за збереження тепла та терморегуляцію тіла. Незамінна річ у горах, у походах і просто коли холодно. Зазвичай це лонгслів і штани.

Є два основні типи термобілизни:

Для активного руху (сходження, катання на лижах, катання на санчатах). Її функція — швидко відводити вологу, якщо ви спітніли, та створювати максимальний комфорт під час руху. Зазвичай це «друга шкіра» — синтетичний матеріал, який щільно прилягає. Для пасивного зігрівання (коли ви вдома чи на вулиці і вам потрібно, щоб просто було тепло). Її функція — гріти вас. Зазвичай вона більш вільного крою, прилягає до тіла, але не прилипає і виготовляється з якісного натурального матеріалу — кашеміру чи вовни.

Як бачите, вони мають абсолютно різне призначення, вигляд і склад. Ніякої універсальної термобілизни на всі випадки немає. У магазинах багато універсальних варіантів, але вони не працюють — якщо вам потрібно і для руху, і для пасивного зігрівання, варто купувати обидва типи.

Оскільки причина вашого підвищеного інтересу до термобілизни — побоювання холодної зими, варто одразу обрати вовняну термобілизну.

Де купити термобілизну і скільки коштує термобілизна

Купити термобілизну можна на маркетплейсі Prom. Якісна термобілизна не втратить своїх властивостей і служитиме багато років, тому радимо купити якісну й надовго, а не дешевшу на один сезон. Вовняні варіанти коштують 5 000–7 000 грн за комплект.

Варіанти за 2 000–3 000 грн працюватимуть не так добре. Але і тут є вихід: купуйте будь-який нижній шар (лонгслів та штани) і додатково — фліску. Фліс за будь-яку ціну — це фліс: він легкий і чудово працює як теплий середній шар.

Якщо є можливість придбати лише щось одне, що значно покращить ваше самопочуття холодними вечорами — нехай це будуть технологічні шкарпетки або термошкарпетки. У них буде тепло, зручно та гігієнічно. Шукайте на Prom за запитом «міські теплі шкарпетки».

Відповіді на часті запитання про термобілизну

Зібрали відповіді на популярні запитання про вибір термобілизни.

1. Як правильно обрати термобілизну на зиму?

Спершу визначте, для чого вона потрібна — для активного руху чи пасивного зігрівання. Для спорту краще синтетика, для повсякденного тепла — вовна.

2. Який матеріал термобілизни найтепліший?

Найкраще зберігає тепло вовна мериноса, а синтетика ефективніше відводить вологу під час руху.

3. Чи можна прати термобілизну?

Так, але періть на делікатному режимі до 30 градусів, без віджиму та кондиціонерів, щоб не пошкодити волокна. Це загальні рекомендації — завжди звертайте увагу на інструкцію з догляду, зазначену на етикетці виробу.

4. Де вигідно купити термобілизну в Україні?

Купити термобілизну можна на маркетплейсі Prom — тут можна порівняти ціни від продавців з усієї України, прочитати відгуки, а також скористатися безкоштовною доставкою в межах підписки Smart.

