Світовий банк передав Україні $290 млн на підтримку малого та середнього бізнесу
Україна отримала 290 мільйонів доларів від Світового банку в межах проєкту «Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво» (RISE).
Про це повідомило Міністерство економіки.
У листопаді 2024 року Світовий банк оголосив про запуск нової програми обсягом 593 мільйонів доларів, спрямованої на зміцнення приватного сектору України. Вона має підтримати 20 тисяч малих та середніх підприємств і створити або зберегти щонайменше 40 тисяч робочих місць.
Фінансування програми формується з таких джерел:
-
283 мільйонів доларів — трастовий фонд ADVANCE Ukraine, підтриманий Японією;
-
300 мільйонів доларів — Спеціальна програма Міжнародної асоціації розвитку (МАР) для відновлення України та Молдови;
-
10 мільйонів доларів — Цільовий фонд підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF).
Новий транш у 290 мільйонів доларів Україна отримала за досягнення результатів у ключових напрямах програми:
-
розширення експортних можливостей малого та середнього бізнесу;
-
впровадження екологічних і соціальних стандартів у програми фінансування підприємництва;
-
розвиток цифрових сервісів та спрощення дозвільних процедур для бізнесу.
Загальне фінансування, передбачене чинними угодами за програмою RISE, становить 681 мільйонів доларів. У 2024 році за результативність у рамках проєкту до держбюджету вже залучили 250 мільйонів доларів.
«Україна успішно виконує взяті зобов’язання перед партнерами. Завдяки цьому ми реалізуємо масштабні програми підтримки підприємництва. Отримані кошти посилять бюджет і дозволять й надалі впроваджувати інструменти розвитку, які вже працюють для малого і середнього бізнесу та промисловості. Ми вдячні Світовому банку за цю можливість», — зазначив Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.
Нагадаємо, відбудувати 54 будинки у Миколаєві, на проєкти відновлення яких Світовий банк виділив 150 мільйонів гривень, обіцяють у межах другого етапу проєкту HOPE (надія, — прим.).
