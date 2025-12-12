 Світовий банк передав Україні $290 млн на підтримку малого та середнього бізнесу

  • пʼятниця

    12 грудня, 2025

  • 6.4°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 12 грудня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 6.4° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Світовий банк передав Україні $290 млн на підтримку малого та середнього бізнесу

Україна отримала 290 мільйонів доларів від Світового банку в межах проєкту «Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво» (RISE).

Про це повідомило Міністерство економіки.

У листопаді 2024 року Світовий банк оголосив про запуск нової програми обсягом 593 мільйонів доларів, спрямованої на зміцнення приватного сектору України. Вона має підтримати 20 тисяч малих та середніх підприємств і створити або зберегти щонайменше 40 тисяч робочих місць.

Фінансування програми формується з таких джерел:

  • 283 мільйонів доларів — трастовий фонд ADVANCE Ukraine, підтриманий Японією;

  • 300 мільйонів доларів — Спеціальна програма Міжнародної асоціації розвитку (МАР) для відновлення України та Молдови;

  • 10 мільйонів доларів — Цільовий фонд підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF).

Новий транш у 290 мільйонів доларів Україна отримала за досягнення результатів у ключових напрямах програми:

  • розширення експортних можливостей малого та середнього бізнесу;

  • впровадження екологічних і соціальних стандартів у програми фінансування підприємництва;

  • розвиток цифрових сервісів та спрощення дозвільних процедур для бізнесу.

Загальне фінансування, передбачене чинними угодами за програмою RISE, становить 681 мільйонів доларів. У 2024 році за результативність у рамках проєкту до держбюджету вже залучили 250 мільйонів доларів.

«Україна успішно виконує взяті зобов’язання перед партнерами. Завдяки цьому ми реалізуємо масштабні програми підтримки підприємництва. Отримані кошти посилять бюджет і дозволять й надалі впроваджувати інструменти розвитку, які вже працюють для малого і середнього бізнесу та промисловості. Ми вдячні Світовому банку за цю можливість», — зазначив Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

Нагадаємо, відбудувати 54 будинки у Миколаєві, на проєкти відновлення яких Світовий банк виділив 150 мільйонів гривень, обіцяють у межах другого етапу проєкту HOPE (надія, — прим.).

Останні новини про: Війна в Україні

У Херсоні після зупинки ТЕЦ через обстріли мешканцям почали роздавати обігрівачі
В Одесі після обстрілів загорілося турецьке судно: є постраждалі
Ердоган закликав Путіна до часткового припинення вогню та обмеження ударів по енергооб’єктах України
Реклама

Читайте також:

новини

Сєнкевич доручив розірвати договір з приватною фірмою на харчування школярів в Миколаєві

Катерина Середа
новини

У «Миколаївобленерго» пояснили принцип формування графіків відключень на прикладі картоплі та цибулі

Анна Гакман
новини

Сєнкевич запропонував присвятити наступний рік шкільному харчуванню

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві майже 5 тисяч учнів відмовилися від шкільного харчування

Анна Гакман
новини

Шкільний кейтеринг у Миколаєві: КОП підписав договір із «Проссеккo 8», не перевіривши їх потужності

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Ердоган закликав Путіна до часткового припинення вогню та обмеження ударів по енергооб’єктах України
В Одесі після обстрілів загорілося турецьке судно: є постраждалі
У Херсоні після зупинки ТЕЦ через обстріли мешканцям почали роздавати обігрівачі

По 10 годин без світла: графіки відключень світла на суботу, 13 грудня в Миколаївській області

Ірина Олехнович

Сєнкевич доручив розірвати договір з приватною фірмою на харчування школярів в Миколаєві

У «Миколаївобленерго» пояснили принцип формування графіків відключень на прикладі картоплі та цибулі