Світовий банк передав Україні $290 млн на підтримку малого та середнього бізнесу

Україна отримала 290 мільйонів доларів від Світового банку в межах проєкту «Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво» (RISE).

Про це повідомило Міністерство економіки.

У листопаді 2024 року Світовий банк оголосив про запуск нової програми обсягом 593 мільйонів доларів, спрямованої на зміцнення приватного сектору України. Вона має підтримати 20 тисяч малих та середніх підприємств і створити або зберегти щонайменше 40 тисяч робочих місць.

Фінансування програми формується з таких джерел:

283 мільйонів доларів — трастовий фонд ADVANCE Ukraine, підтриманий Японією;

300 мільйонів доларів — Спеціальна програма Міжнародної асоціації розвитку (МАР) для відновлення України та Молдови;

10 мільйонів доларів — Цільовий фонд підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF).

Новий транш у 290 мільйонів доларів Україна отримала за досягнення результатів у ключових напрямах програми:

розширення експортних можливостей малого та середнього бізнесу;

впровадження екологічних і соціальних стандартів у програми фінансування підприємництва;

розвиток цифрових сервісів та спрощення дозвільних процедур для бізнесу.

Загальне фінансування, передбачене чинними угодами за програмою RISE, становить 681 мільйонів доларів. У 2024 році за результативність у рамках проєкту до держбюджету вже залучили 250 мільйонів доларів.

«Україна успішно виконує взяті зобов’язання перед партнерами. Завдяки цьому ми реалізуємо масштабні програми підтримки підприємництва. Отримані кошти посилять бюджет і дозволять й надалі впроваджувати інструменти розвитку, які вже працюють для малого і середнього бізнесу та промисловості. Ми вдячні Світовому банку за цю можливість», — зазначив Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

Нагадаємо, відбудувати 54 будинки у Миколаєві, на проєкти відновлення яких Світовий банк виділив 150 мільйонів гривень, обіцяють у межах другого етапу проєкту HOPE (надія, — прим.).