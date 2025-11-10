У ДЖКГ впевнені, що Світовий банк знайде гроші не лише на проєкти, а й на відбудову 54 будинків Миколаєва

Зруйнований будинок на Адміральській у центрі Миколаєва, вересень 2025 року, фото «МикВісті»

Відбудувати 54 будинки у Миколаєві, на проєкти відновлення яких Світовий банк виділив 150 мільйонів гривень, обіцяють у межах другого етапу проєкту HOPE (надія, — прим.).

Про це у коментарі кореспонденту «МикВісті» сказав перший заступник директора Департаменту житлово-комунального господарства міської ради Ігор Набатов.

— Однозначно, буде другий етап. Перший етап передбачав виділення коштів, ось цих 540 мільйонів гривень по Україні з рівноцінним розподілом по кожному будинку приблизно 2,7 мільйона гривень. Тобто 153 мільйони гривень — та сума, яка була виділена містом Миколаїв. Але це тільки перший етап. Знову ж, і ми, і Світовий банк отримаємо розуміння по вартості. Вже опрацьовується питання щодо того, хто буде фінансувати в рамках проєкту HOPE роботи з відновлення цих пошкоджених будинків і покращення цих пошкоджених будинків. У будь-якому разі суть ідеї HOPE — і перший і другий етап, — пояснив Ігор Набатов.

Миколаїв увійшов до п'ятірки громад, які відібрали в межах грантового проєкту «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей «HOPE», що фінансує Світовий банк.

Для Миколаєва відібрали 54 будинки, які поділили на 21 кластер. На їх проєктування витратять 150,3 мільйона гривень.

Водночас у міській раді кажуть, що не впевнені, чи встигнуть відбудувати усі півсотні будинків до 2027 року. Робити проєкти відбудови багатоповерхівок обіцяли до квітня 2026 року.

Стано на початок листопада міська влада оголосила три тендери на пошук проєктантів капітального ремонту 20 багатоквартирних будинків. Ще чотири закупівлі, що охоплять 34 будинки, перебувають на стадії погодження.

У своїй статті «МикВісті» з'ясували, що до цього переліку увійшло щонайменше чотири будинки, які вже мають розроблену проєктно-кошторисну документацію.

Після цього в Департаменті житлово-комунального господарства пояснили, що закупівлі за правилами Світового банку є тривалими — від моменту оголошення до підписання договору може минути до трьох місяців. Тому ДЖКГ проводило власні закупівлі, щоб виконати стабілізаційні роботи — заходи, які дозволили зберегти будівлю від подальших руйнувань.

