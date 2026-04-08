ТОП-5 найдосвідченіших гінекологів Миколаєва за версією DOC.UA

Жіноче здоров’я — це тонка система, що потребує не просто медичного нагляду, а партнерства з лікарем. Коли потрібно знайти свого фахівця, ми шукаємо поєднання професіоналізму, такту та впевненості, яку дає лише багаторічна практика. Досвідчений гінеколог за цифрами в результатах аналізів бачить цілісну історію організму, розуміє взаємозв’язок гормонального фону, способу життя та емоційного стану пацієнтки.

Ми підготували ТОП-5 лікарів-гінекологів Миколаєва, чий професійний стаж та експертність є беззаперечними.

Книгницька Світлана Олександрівна

Стаж: 38 років. Лікар вищої категорії, Світлана Олександрівна, є представницею класичної школи медицини з глибоким розумінням сучасних стандартів. Майже чотири десятиліття практики дозволили їй накопичити значний досвід у розв'язанні найскладніших питань жіночого здоров'я.

Пацієнтки відзначають її фундаментальний підхід до діагностики: вона не просто лікує симптоми, а шукає першопричину дискомфорту. Її цінують за материнську увагу, делікатність та здатність створити атмосферу повної довіри, що є критично важливим для гінекологічного прийому.

Куриляк Тетяна Миколаївна

Стаж: 38 років. Тетяна Миколаївна — лікар вищої категорії з надзвичайно широким спектром компетенцій. Вона супроводжує жінку на всіх етапах: від підготовки до планування сім’ї та вакцинації проти ВПЛ до ведення вагітності будь-якого рівня складності (зокрема багатоплідної або після ДРТ). Лікар володіє методами радіохвильового лікування шийки матки, проводить кольпоскопію та біопсії різної складності.

Аналізуючи відгуки, стає зрозуміло, що Тетяну Миколаївну обирають за її системність. Пацієнтки підкреслюють її ефективність у лікуванні ендометріозу, лейоміоми та розв'язанні проблем патологічного клімаксу. Її називають фахівцем, який «тримає все під контролем», що особливо важливо під час вагітності з високим ступенем ризику.

Красуля Олена Станіславівна

Стаж: 29 років. Олена Станіславівна поєднує в собі кваліфікацію акушера-гінеколога та спеціаліста з дитячого і підліткового віку. Це робить її незамінним експертом для сімей, де підростають доньки. Вона спеціалізується на порушеннях статевого дозрівання, лікуванні ПМС, СПКЯ та ендометріозу. Крім того, лікар професійно допомагає жінкам старшого віку справлятися з припливами та іншими віковими змінами.

Відгуки свідчать про те, що Олена Станіславівна — майстер швидкої діагностики. Пацієнтки вдячні за ефективні схеми лікування бактеріальних інфекцій та точність у встановленні внутрішньоматкових контрацептивів. Її цінують за здатність знайти підхід як до маленьких дівчаток із синехіями, так і до дорослих жінок із проблемами безпліддя.

Гомберг Марина Валентинівна

Стаж: 22 роки. Лікар першої категорії, яка обрала своєю вузькою спеціалізацією дитячу гінекологію. Марина Валентинівна допомагає розв'язувати специфічні проблеми, з якими стикаються дівчатка та підлітки: від порушень менструального циклу до корекції гірсутизму (підвищеного росту волосся).

Батьки юних пацієнток відзначають її як надзвичайно терплячого лікаря. Вона вміє делікатно пояснити причини таких симптомів, як свербіж, печіння чи атипові виділення, не лякаючи дитину. Її рекомендують як лікаря, який вчить дівчаток змалечку ставитися до свого здоров’я відповідально та без страху.

Лапа Наталія Миколаївна

Стаж: 20 років. Наталія Миколаївна — лікар вищої категорії, чия практика зосереджена на лікуванні захворювань органів малого таза різної етіології. Особливе місце в її роботі посідає оперативна гінекологія. Вона віддає перевагу сучасним малоінвазивним методам, що дозволяють пацієнткам швидко відновлюватися після втручань.

Наталію Миколаївну цінують за високу хірургічну майстерність та «золоті руки». Пацієнтки відзначають мінімальний реабілітаційний період після операцій та чіткість у призначенні післяопераційної терапії. Її поважають як енергійного та дуже прогресивного спеціаліста.

