Известные американские актрисы Сара Джессика Паркер и Тараджи Пенда Хенсон в среду объявили номинантов 78-й церемонии «Золотой глобус», которая считается второй по уровню престижа американской кинопремией после «Оскара».

Церемония транслировалась в прямом эфире Today Show и E!News, пишет Укринформ.

Среди лидеров по количеству номинаций в киноиндустрии оказалась лента «Манк», среди телевизионных сериалов - картина «Корона». Они получили по шесть позиций во всех представленных в этом году 25-ти номинациях. На «Золотой глобус» как лучшие исполнители ролей претендуют пятеро актеров и столько же актрис кино. Кроме того, по пять номинаций для мужчин и женщин объявлены в индустрии телевизионных проектов.

Итак, представляем полный список номинантов престижной 78-й награды «Золотой глобус»:

Лучший фильм (драма)

«Отец» (The Father)

«Манк» (Mank)

«Земля кочевников» (Nomadland)

«Перспективная девушка» (Promising Young Woman)

«Суд над чикагской семеркой» (The Trial of the Chicago 7);

Лучшая женская роль (драма)

Виола Дэвис, «Ма Рейни: Мать блюза»

Андра Дэй, «Соединенные Штаты против Билли Холидей»

Ванесса Кирби, «Фрагменты женщины»

Фрэнсис МакДорманд, «Земля кочевников»

Кэри Маллиган, «Перспективная девушка»

Лучшая мужская роль (драма)

Риз Ахмед, «Звуки металла»

Чедвик Боузман, «Ма Рейни: Мать блюза»

Энтони Хопкинс, «Отец»

Гари Олдман, «Манк»

Тахар Рахим, «Мавританец»

Лучший фильм (комедия или мюзикл)

«Борат 2» (Borat Subsequent Moviefilm)

«Гамильтон» (Hamilton)

«Мьюзик» (Music)

«Зависнуть в Палм Спрингс» (Palm Springs)

«Выпускной» (The Prom)

Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)

Мария Бакалова, «Борат-2»

Кейт Хадсон, «Мьюзик»

Мишель Пфайффер, «Уйти без прощания» (French Exit)

Розамунд Пайк, «Аферистка» (I Care a Lot)

Аня Тейлор Джой «Эмма»

Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)

Саша Барон Коэн, «Борат-2»

Джеймс Корден, «Выпускной»

Лин-Мануэль Миранда, «Гамильтон»

Дев Патель, «История Дэвида Копперфильда»

Энди Сэмберг, «Зависнуть в Палм Спрингс»

Лучшая женская роль второго плана

Гленн Клоуз, «Сельская элегия» (Hillbilly Elegy)

Оливия Колман, «Отец»

Джоди Фостер, «Мавританец»

Аманда Сайфред, «Манк»

Хелен Зенгель, «Новости со всех концов света»

Лучшая мужская роль второго плана

Саша Барон Коэн, «Суд над чикагской семеркой»

Дэниэл Калуя, «Иуда и черный мессия»

Джаред Лето, «Дьявол в деталях» (The Little Things)

Билл Мюррей, «Последняя капля» (On the Rocks)

Лесли Одом-мл, «Одна ночь в Майами»

Лучший режиссер, кинофильмы

Эмералд Феннел, «Девушка, подающая надежды»

Дэвид Финчер, «Манк»

Реджина Кинг, «Одна ночь в Майами»

Аарон Соркин, «Суд над чикагской семеркой»

Хлоя Цжао, «Земля кочевников»

Лучший сценарий, кинофильмы

Эмералд Феннел, «Девушка, подающая надежды»

Джек Финчер, «Манк»

Аарон Соркин, «Суд над чикагской семеркой»

Флориан Зеллер и Кристофер Хэмптон, «Отец»

Хлоя Цжао, «Земля кочевников»

Лучший анимационный фильм

«Семейка Крудс: Новоселье» (The Croods: A New Age)

«Вперед» (Onward)

«Путешествие на Луну» (Over the Moon)

«Душа» (Soul)

«Легенда о волках» (Wolfwalkers)

Лучший фильм на иностранном языке

«Еще по одной» (Another Round)

«Вся жизнь впереди» (The Life Ahead)

«Ла Йорона» (La Llorona)

«Минари» (Minari)

«Двое из нас» (Two of Us)

Лучшая музыка к фильму

Александр Деспла, «Полуночное небо»

Людвиг Йоранссон, «Довод»

Джеймс Ньютон Ховард, «Новости со всех концов света» (News of the World)

Трент Резнор, Аттикус Росс, «Манк»

Трент Резнор, Аттикус Росс, Джон Батист, «Душа»

Лучшая песня к фильму

«Fight for You», фильм «Иуда и черный мессия»

«Hear My Voice», фильм «Суд над чикагской семеркой»

«Is Si (Seen)», лента «Вся жизнь впереди»

«Speak Now», фильм «Одна ночь в Майами»

«Tigress & Tweed», лента «Соединенные Штаты против Билли Холидей»

Лучший телесериал (драма)

«Корона» (The Crown)

«Страна Лавкрафта» (Lovecraft Country)

«Мандалорец» (The Mandalorian)

«Озарк» (Ozark)

«Рэтчед» (Ratched)

Лучшая женская роль сериала (драма)

Оливия Колман, «Корона»

Джоди Комер, «Убивая Еву»

Эмма Коррин, «Корона»

Лора Линни, «Озарк»

Сара Полсон, «Рэтчед»

Лучшая мужская роль сериала (драма)

Джейсон Бэйтман, «Озарк»

Джош О'Коннор, «Корона»

Боб Оденкерк, «Лучше звоните Солу»

Аль Пачино, «Охотники»

Мэттью Рис Эванс, «Перри Мейсон»

Лучший телесериал (комедия или мюзикл)

«Эмили в Париже» (Emily in Paris)

«Бортпроводница» (The Flight Attendant)

«Великая» (The Great)

«Шиттс Крик» (Schitt's Creek)

«Тед Лассо» (Ted Lasso)

Лучшая женская роль сериала (комедия или мюзикл)

Лили Коллинз, «Эмили в Париже»

Кали Куоко, «Стюардесса»

Эль Фаннинг, «Великая»

Джейн Леви, «Необыкновенный плейлист Зои»

Кэтрин О'Хара, «Шиттс Крик»

Лучшая мужская роль сериала (комедия или мюзикл)

Дон Чидл, «Черный понедельник»

Николас Холт, «Великая»

Юджин Леви, «Шиттс Крик»

Джейсон Судейкис, «Тед Лассо»

Рами Юссеф, «Рами»

Лучший мини-сериал, сериал-антология или телефильм

«Нормальные люди» (Normal People)

«Ход королевы» (The Queen's Gambit)

«Голос перемен» (Small Axe)

«Отыграть назад» (The Undoing)

«Неортодоксальная» (Unorthodox)

Лучшая женская роль мини-сериала, сериала-антологии или телефильма

Кейт Бланшетт, «Миссис Америка»

Дэйзи Эдгар-Джонс, «Нормальные люди»

Шира Хаас, «Неортодоксальная»

Николь Кидман, «Отыграть назад»

Аня Тейлор-Джой, «Ход королевой»

Лучшая мужская роль мини-сериала, сериала-антологии или телефильма

Брайан Крэнстон, «Ваша честь»

Джефф Дэниелс, «Правило Коми» (The Comey Rule)

Хью Грант, «Отыграть назад»

Итан Хоук, «Птица доброго Господа»

Марк Руффало «Я знаю, что это правда» (I Know This Much Is True)

Лучшая женская роль второго плана на телевидении

Джиллиан Андерсон, «Корона»

Хелена Бонем Картер, «Корона»

Джулия Гарнер, «Озарк»

Энни Мерфи, «Шиттс Крик»

Синтия Никсон, «Рэтчед»

Лучшая мужская роль второго плана на телевидении

Джон Бойега, «Голос перемен»

Брендан Глисон, «Правило Коми»

Дэн Леви, «Шиттс Крик»

Джим Парсонс, «Голливуд»

Дональд Сазерленд, «Отыграть назад»

Кроме того, стало известно, что сама церемония вручения кинопремии «Золотой глобус» пройдет в конце февраля в виртуальном формате. Вместо привычной для всех переполненного гостями зала в отеле Beverly Hilton в Беверли-Хиллз, зрители увидят онлайн-трансляцию из Нью-Йорка и Лос-Анджелеса. Церемонию будут вести американские актрисы комедийного жанра Элизабет «Тина» Фей и Эми Мередит Полер.

Номинанты также будут участвовать дистанционно.