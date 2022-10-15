Американская панк-рок-группа Blink-182, воссоединившись с вокалистом Томом Делонгом, выпустили первый общий клип на трек «Edging».

В клипе группа играет в цирковом шатре и катается на американских горках с кроликом из «Алисы в стране чудес».

Продюсером Edging выступил барабанщик группы Тревис Баркер. Релиз прошел после анонса масштабного мирового тура и нового альбома в классическом составе.

В 2015 году основатель и вокалист Blink-182 Том Делонг покинул группу. Вместо него к коллективу присоединился Мэтт Скиба, вокалист американской панк-рок-группы Alkaline Trio. В этом составе они выпустили два альбома – «California» (2016) и «NINE» (2019). В то же время Делонг записывался вместе с другой своей группой — Angels & Airwaves.