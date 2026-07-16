Внаслідок російських атак на Херсонщині загинула людина, ще 19 постраждали

Обстріл Херсонської області 15 липня. Ілюстративне фото: Нацполіція

Протягом доби російські війська завдали ударів по 33 населених пунктах Херсонської області, застосовуючи дрони та артилерію. Внаслідок атаки загинула людина, ще 19 отримали поранення.

Про це зранку 16 липня повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Під атаками опинилися житлові квартали, об’єкти критичної та соціальної інфраструктури. Унаслідок обстрілів пошкоджень зазнали дві багатоповерхівки, 22 приватних будинків, поштове відділення, стільникова вежа, магазин, господарські сподути та приватні автомобілі.

Нагадаємо, що 14 липня упродовж доби внаслідок російських обстрілів Херсонської області загинула 1 людина, ще 23 дістали поранення, серед них — дитина. Під ударами опинилися 34 населені пункти області.