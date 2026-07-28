США відстають від України у виробництві FPV-дронів, — Пентагон

У Пентагоні визнали, що США відстають від України за виробництвом дронів. Фото: Getty Images

Сполучені Штати значно відстають від України за обсягами виробництва FPV-дронів і лише нарощують власні потужності. Цьогоріч українські підприємства планують виготовити від шести до семи мільйонів ударних безпілотників.

Про це заявив заступник директора та головний операційний директор Підрозділу оборонних інновацій США Тревіс Метц, повідомляє Reuters.

За його словами, Україна нині виробляє близько 500 тисяч FPV-дронів щомісяця. Для порівняння, американська програма вартістю 1,1 мільярда доларів до лютого передбачає замовлення менш ніж 200 тисяч таких безпілотників.

«Набагато складніше пройти шлях від нуля до 200 000, ніж збільшити обсяги виробництва, коли вже існуватиме внутрішній потенціал для виготовлення набагато більшої кількості дронів», — зазначив Тревіс Метц.

Водночас він пояснив, що швидкому розвитку американського виробництва заважають вимоги Пентагону щодо використання комплектуючих американського виробництва. Особливо гострою проблемою залишаються напівпровідники та інші складні компоненти.

Попри це посадовець висловив упевненість, що згодом США зможуть конкурувати з Україною у сфері виробництва безпілотників.

Також Тревіс Метц повідомив, що шість українських компаній, запрошених на випробування Gauntlet II у штаті Колорадо, вже уклали або готуються укласти угоди про створення спільних підприємств з американськими виробниками, що є умовою для отримання майбутніх замовлень.

Нагадаємо, що Пентагон направив американських військових до України для вивчення сучасного бойового застосування дронів. Під час засідання сенатор Мітч Макконнелл процитував міністра армії США Ден Дрісколл, який назвав Україну «Кремнієвою долиною війни».