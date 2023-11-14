Німецький уряд оголосив про передання нового пакета допомоги Україні. У ньому — танки Leopard 1, боєприпаси, дрони та інше озброєння.

Про це йдеться у повідомленні німецького уряду від 13 листопада.

Зазначається, що до пакета допомоги Україні увійшли:

10 танків Leopard 1A5;

14 гусеничних всюдиходів Bandvagn 206;

5 медичних всюдиходів (Carrier Warthog);

1 020 снарядів калібру 155-мм;

1 машина для розмінування Wisent 1;

10 БПЛА-розвідників Vector;

10 000 захисних окулярів;

14 станцій радіолокаційного спостереження Ground Observer 12;

3 автомобілі для патрулювання;

4 танкових тягачі НХ81 і 4 напівпричепи до них;

16 вантажівок Zetros;

13 великотоннажних вантажівок MAN;

1,4 млн патронів до вогнепальної зброї;

Раніше повідомлялось, що Німеччина готує зимовий пакет допомоги Україні, основним завданням якого є створення «захисного щита».

Також державний секретар федерального Міністерства економіки Німеччини Йохен Флясбарт під час візиту до України 20 жовтня оголосив, що ФРН виділить додаткові 200 мільйонів євро на відновлення України.