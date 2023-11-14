Німецький уряд оголосив про передання нового пакета допомоги Україні. У ньому — танки Leopard 1, боєприпаси, дрони та інше озброєння.
Про це йдеться у повідомленні німецького уряду від 13 листопада.
Зазначається, що до пакета допомоги Україні увійшли:
Раніше повідомлялось, що Німеччина готує зимовий пакет допомоги Україні, основним завданням якого є створення «захисного щита».
Також державний секретар федерального Міністерства економіки Німеччини Йохен Флясбарт під час візиту до України 20 жовтня оголосив, що ФРН виділить додаткові 200 мільйонів євро на відновлення України.
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Німецький уряд оголосив про передання нового пакета допомоги Україні. У ньому — танки Leopard 1, боєприпаси, дрони та інше озброєння.
Про це йдеться у повідомленні німецького уряду від 13 листопада.
Зазначається, що до пакета допомоги Україні увійшли:
Раніше повідомлялось, що Німеччина готує зимовий пакет допомоги Україні, основним завданням якого є створення «захисного щита».
Також державний секретар федерального Міністерства економіки Німеччини Йохен Флясбарт під час візиту до України 20 жовтня оголосив, що ФРН виділить додаткові 200 мільйонів євро на відновлення України.