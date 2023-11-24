Вчора Перший заступник голови Миколаївської обласної ради Антон Табунщик відвідав Березнегуватську громаду з партнерами обласної ради, і власне громади — міжнародною благодійною організацією ACTED. У рамках меморандуму, що облрада підписала з організацією привезли допомогу населенню.

Про це повідомила Миколаївська обласна рада.

Відвідали села, де чисельність мешканців до війни складала близько 100 людей — Веселий Кут та Яковлівку.

«Тут є пошкодження, руйнування, немає продовольчих магазинів. Періодично привозять хліб та інші продукти харчування, проте в таких селах є проблема із побутовими товарами. Тож, благодійники роздали гуманітарні набори з побутовою хімією та засобами гігієни. Своєю чергою, поспілкувався із людьми», — розказав Антон Табунщик.

До вторгнення, у Веселому Куті жили 100 людей, зараз — 31. Крім випробувань війною, місцеві відчули на собі і наслідки катастрофи на Каховській ГЕС. У Яковлівці затопило всі свердловини, якими користувалися місцеві, а це близько 20 штук. Зараз вода в них непридатна для вживання, тому ця потреба тут гостра.

«Обговорили з координаторкою проєкту ACTED в Україні Мартіною Бергамаші можливість буріння тут нових свердловин для подачі питної води. Вважаю, що така пряма комунікація із місцевими та благодійниками – запорука ефективного вирішення нагальних питань без зайвої бюрократії. Дякую нашим партнерам за чуйність до проблем українців!» — додав очільник облради.

Також Антон Табунщик обговорив з головою громади Сергієм Бойко нагальні питання, що постали після попереднього візиту — темпи єВідновлення, робота фельдшерсько-акушерських пунктів, розробка проєктів відновлення пошкодженої лікарні та ліцею.