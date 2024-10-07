Поповнення аварійно-рятувального парку: Данія передала Україні 18 підйомників

Данія передала Україні 18 підйомників, Фото: Данська служба надзвичайних ситуацій

Данія передала Україні 18 аварійно-рятувальних підйомників, як частину допомоги у сфері цивільного захисту.

Про це повідомила Данська служба надзвичайних ситуацій, передає «Європейська правда».

Впродовж червня-жовтня Данія передала Державній службі України з надзвичайних ситуацій 45-метрові рятувальні підйомники загальною вартістю 130 мільйонів данських крон.

Остання партія прибула минулого тижня. У відомстві зазначають, що підйомники призначені для порятунку людей з висотних будівель після вибухів та для гасіння пожеж.

«Народ України страждає від постійних російських атак на цивільні об'єкти, такі як лікарні та житлові будинки. Тому важливо, щоб ми допомогли українській владі рятувати життя і пом'якшити наслідки війни для цивільного населення», — прокоментував міністр цивільної безпеки Данії Торстен Шак Педерсен.

Раніше «МикВісті» повідомляли, що Данія виділить близько 629 мільйонів доларів на придбання озброєння через українську оборонну промисловість.

Співпраця Данії з Миколаєвом

Ще у березні 2022 року президент Володимир Зеленський, виступаючи перед парламентом Данії, закликав країну взяти «шефство» над Миколаєвом після завершення повномасштабної війни.

А вже наприкінці серпня 2022 року мер Миколаєва Олександр Сєнкевич і міністр у справах міжнародного розвитку Данії Флеммінг Мьоллер Мортенсен підписали меморандум про співпрацю. Він передбачає спільну роботу над формуванням проєктів реконструкції та залученням інвесторів із різних країн до відновлення Миколаєва.

В січні 2023 року в Миколаєві відбулася зустріч представників Данії та України з приводу планування подальшого відновлення міста. А в липні міністр Королівства Данія оголосила пакет допомоги для Миколаївської області на спецтехніку, медичне обладнання та ремонт укриттів.

У вересні минулого року після зустрічі з прем’єр-міністром Метте Фредеріксен президент Володимир Зеленський анонсував відкриття в Миколаєві офісу посольства Данії в Україні.

А на початку листопада Данія оголосила про новий масштабний пакет допомоги Україні на 40,2 мільйонів євро. Тоді повідомлялось, що головний акцент у пакеті допомоги – на Миколаєві та області.

У січні 2024 року Королівство Данія спрямувало на відбудову Миколаївської області ще 21 мільйон доларів. У травні — 17,2 мільйонів доларів на відбудову зруйнованих закладів освіти в області, а у червні — 33,5 мільйони євро на відновлення інфраструктури та поліпшення доступу до водо- та електропостачання.

Загалом близько 60% допомоги, яку Данія спрямовує до України, надходить в Миколаїв та Миколаївську область, сказав посол Королівства Данія в Україні Олє Егберг Міккельсен. З початку повномасштабної війни Данія надала Миколаївській області допомоги на 118 мільйонів доларів. Він також заявив про бачення післявоєнної відбудови Миколаєва з дружніми умовами для пішоходів, велоінфраструктурою.

Перебуваючи в Миколаєві, посол пояснив, що Данія після закінчення повномасштабної війни допоможе Миколаєву відновити та модернізувати потужності кораблебудування.

Зокрема країна буде відбудовувати ліцей імені Миколи Аркаса зі збереженням його автентичного вигляду. Станом на вересень 2023 року українські архітектори представили Оле Егбергу Міккельсену варіанти відбудови.

Посол також підтримав ідею створення в Миколаєві данського кварталу або парку, проте на сьогодні це питання поки що залишається на стадії ідеї.

А ще Данія висловила зацікавленість у приватизації Миколаївського глиноземного заводу.

Також нещодавно у Миколаєві завершили розпис муралу на честь дружби та партнерства з Королівством Данія. Його відкрили на річницю з дня заснування Миколаєва.

В свою чергу заступник міського голови Миколаєва Сергій Коренєв розповів, що Данія планує допомагати місту найближчих 10 років.

17 вересня у Миколаєві представники Данії розповіли, що задоволені «позитивними зрушеннями» у місті та заявили про нову фазу партнерства, яка передбачає економічне та соціальне відновлення міста.

Також 17 вересня 2024 року стало відомо, що Україна отримала 4-й та 5-й пакети фінансової допомоги від Данії на суму 64 мільйонів євро, 44 з яких отримає Миколаївська область.