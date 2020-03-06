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На территории Китая от коронавируса COVID-19 умерли 3042 человека.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Национальную комиссию по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом на материковом Китае достигло 80 552. В настоящий момент болеют 23 784 человека (5737 человек находятся в тяжелом состоянии), 53 726 человек выписаны из больниц.
За последние сутки по всей стране были выявлены 143 новых заражения, из больниц выписали 1681 человека, скончались 30 (в провинции Хубэй - 29, один на Хайнане), зарегистрированы еще 102 случая с подозрением на коронавирус.
Кроме того в Нацкомиссии сообщили, что за последние сутки выявлены 16 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, которые завезены в страну из-за границы, из них 11 в провинции Ганьсу, четыре в Пекине, один в Шанхае. Общее число подтвержденных ввозных случаев достигло 36.
Отдельно в Гонконге выявлено 104 случая заражения (из них два человека скончались, 46 выздоровели), в Макао нашли десять инфицированных (девять из них уже выписаны), на Тайване заразились 44 человека (из них один скончался и 12 вылечились).
Как сообщалось, число скончавшихся в Италии вследствие инфицирования коронавирусом COVID-19 достигло 148 человек, общее число подтвержденных случаев заражения достигло 3858.
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На территории Китая от коронавируса COVID-19 умерли 3042 человека.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Национальную комиссию по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом на материковом Китае достигло 80 552. В настоящий момент болеют 23 784 человека (5737 человек находятся в тяжелом состоянии), 53 726 человек выписаны из больниц.
За последние сутки по всей стране были выявлены 143 новых заражения, из больниц выписали 1681 человека, скончались 30 (в провинции Хубэй - 29, один на Хайнане), зарегистрированы еще 102 случая с подозрением на коронавирус.
Кроме того в Нацкомиссии сообщили, что за последние сутки выявлены 16 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, которые завезены в страну из-за границы, из них 11 в провинции Ганьсу, четыре в Пекине, один в Шанхае. Общее число подтвержденных ввозных случаев достигло 36.
Отдельно в Гонконге выявлено 104 случая заражения (из них два человека скончались, 46 выздоровели), в Макао нашли десять инфицированных (девять из них уже выписаны), на Тайване заразились 44 человека (из них один скончался и 12 вылечились).
Как сообщалось, число скончавшихся в Италии вследствие инфицирования коронавирусом COVID-19 достигло 148 человек, общее число подтвержденных случаев заражения достигло 3858.