Число скончавшихся в Италии вследствие инфицирования коронавирусом COVID-19 достигло 148 человек, общее число подтвержденных случаев заражения достигло 3858.

Об этом сообщил журналистам в четверг глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли, передает «Интерфакс-Украина».

По его словам, лидерство по количеству заражений продолжают удерживать области Ломбардия (2251 случай заражения), Эмилия-Романья (698 случаев заражения) и Венето (407 случаев заражения).

Всего заражения выявлены в 20 регионах Италии.

Из положительной статистики Анджело Боррелли отметил, что итальянским медикам удалось вылечить уже 414 человек.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией накануне в Италии было принято решение закрыть все образовательные учреждения в стране до 15 марта.

По данным Всемирной организации здравоохранения, Италия сейчас является одной из наиболее эпидемиологически неблагополучных стран наравне с Южной Кореей и Ираном.

Напомним, вечером 5 марта в Черновицкой области во всех школах, училищах и высших учебных заведениях ввели карантин из-за вспышки коронавируса COVID-19.

Отметим, что в Черновицкой области подтвердили один случай болезни COVID-19, и есть еще несколько подозрений у людей, которые недавно вернулись из стран Европы.