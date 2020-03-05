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Число скончавшихся в Италии вследствие инфицирования коронавирусом COVID-19 достигло 148 человек, общее число подтвержденных случаев заражения достигло 3858.
Об этом сообщил журналистам в четверг глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли, передает «Интерфакс-Украина».
По его словам, лидерство по количеству заражений продолжают удерживать области Ломбардия (2251 случай заражения), Эмилия-Романья (698 случаев заражения) и Венето (407 случаев заражения).
Всего заражения выявлены в 20 регионах Италии.
Из положительной статистики Анджело Боррелли отметил, что итальянским медикам удалось вылечить уже 414 человек.
В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией накануне в Италии было принято решение закрыть все образовательные учреждения в стране до 15 марта.
По данным Всемирной организации здравоохранения, Италия сейчас является одной из наиболее эпидемиологически неблагополучных стран наравне с Южной Кореей и Ираном.
Напомним, вечером 5 марта в Черновицкой области во всех школах, училищах и высших учебных заведениях ввели карантин из-за вспышки коронавируса COVID-19.
Отметим, что в Черновицкой области подтвердили один случай болезни COVID-19, и есть еще несколько подозрений у людей, которые недавно вернулись из стран Европы.
Ранее сообщалось, что в Николаеве госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус — диагноз не подтвердился, еще двух человек проверяют.
Напомним также, что на территории Николаевской области отсутствуют тест-системы для выявления коронавируса COVID-19.
Ранее, 28 февраля, в Николаевском международном аэропорту прошли учения по отработке алгоритма действий при обнаружении человека с подозрением на коронавирус.
Как сообщалось ранее, вероятнее всего, в Украине обнаружат больше случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
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Число скончавшихся в Италии вследствие инфицирования коронавирусом COVID-19 достигло 148 человек, общее число подтвержденных случаев заражения достигло 3858.
Об этом сообщил журналистам в четверг глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли, передает «Интерфакс-Украина».
По его словам, лидерство по количеству заражений продолжают удерживать области Ломбардия (2251 случай заражения), Эмилия-Романья (698 случаев заражения) и Венето (407 случаев заражения).
Всего заражения выявлены в 20 регионах Италии.
Из положительной статистики Анджело Боррелли отметил, что итальянским медикам удалось вылечить уже 414 человек.
В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией накануне в Италии было принято решение закрыть все образовательные учреждения в стране до 15 марта.
По данным Всемирной организации здравоохранения, Италия сейчас является одной из наиболее эпидемиологически неблагополучных стран наравне с Южной Кореей и Ираном.
Напомним, вечером 5 марта в Черновицкой области во всех школах, училищах и высших учебных заведениях ввели карантин из-за вспышки коронавируса COVID-19.
Отметим, что в Черновицкой области подтвердили один случай болезни COVID-19, и есть еще несколько подозрений у людей, которые недавно вернулись из стран Европы.
Ранее сообщалось, что в Николаеве госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус — диагноз не подтвердился, еще двух человек проверяют.
Напомним также, что на территории Николаевской области отсутствуют тест-системы для выявления коронавируса COVID-19.
Ранее, 28 февраля, в Николаевском международном аэропорту прошли учения по отработке алгоритма действий при обнаружении человека с подозрением на коронавирус.
Как сообщалось ранее, вероятнее всего, в Украине обнаружат больше случаев заболевания коронавирусной инфекцией.