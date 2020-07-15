Поднятие танкера Delfi с мели у побережья Одессы и отбуксировка его в док Черноморского порта затягивается из-за штормовой погоды.

Об этом рассказал 15 июля на пресс-конференции представитель компании Smart Marine Concept Ltd Дмитрий Евдокимов, выполняющий заказ судовладельца, сообщает корреспондент Укринформа.

По словам Дмитрия Евдокимова, срыв срока эвакуации вызван штормовой погодой, которая мешала водолазам своевременно установить понтоны в корпусе лежащего на борту судна.

«Работники компании сейчас завершают установку понтонов внутри и снаружи судна и готовятся поставить танкер на ровный киль. Уже выполнено 80 процентов запланированных работ, осталось установить еще два понтона. И можно будет выровнять судно в положение 45-50 градусов, когда корма Delfi еще будет касаться дна, а нос танкера окажется на плаву. К выполнению операции выравнивания судна, предусмотренной вторым этапом работ, планируем приступить 18 июля», — отметил Дмитрий Евдокимов.

Он сообщил, что поднять судно на плав предусмотрено на третьем этапе, который продлится ориентировочно неделю, когда водолазы прикрепят ко дну танкера дополнительные понтоны. Эта операция связана с риском: судно может наткнуться на каменную гряду справа, что может привести к пробоинам или даже разрушению танкера. Если все пройдет благополучно, два буксира уберут Delfi с пляжной зоны до конца июля.

Комментируя заявление мэра Одессы о подготовке мэрией иска к судовладельцу о возмещении убытков, вызванных столкновением неуправляемого танкера с волнорезом возле пляжа «Дельфин», Дмитрий Евдокимов признал наличие повреждения гидросооружения. Однако заметил, что судовладелец возместит только тот ущерб, причиненный судном, который докажут в суде.

Дмитрий Евдокимов добавил, что с целью предотвращения загрязнения моря нефтепродуктами с борта судна заказана доставка дополнительных бонов, которые будут установлены вокруг танкера.

Напомним, что в Одесском заливе из-за сильного шторма сорвало с якоря и отнесло танкер «Делфи» под флагом Молдовы.

Экипаж танкера сначала отказывался покидать корабль без разрешения судовладельца, тот в свою очередь не выходил на связь. Однако в последствии всех моряков эвакуировали.

Водолазы также вытащили на берег капитана судна, которому позже избрали меру пресечения.

Сообщалось, что на месте аварии танкера Delfi в море возле Одессы содержание нефтепродуктов в воде превышено в 90 раз. Позже, собственник танкера Delfi сообщил, что хочет поднять его и отправить на ремонт в Николаев.