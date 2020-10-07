Об этом сообщил глава правительственной комиссии по вопросам расследования авиакатастрофы, вице-премьер-министр Олег Уруский, передает Громадське.

По его словам, это удалось установить благодаря расшифровке бортовых самописцев.

— Полностью восстановлено трагический шестой полет самолета Ан-26Ш, а также установлено содержание переговоров, как между членами экипажа, так и с руководством полетов. Установлена техническая причина нештатной работы левого двигателя и срабатывания датчика падения давления по «ИКМ» (измеритель крутящего момента). Это произошло в результате отказа в работе одного из блоков системы управления двигателя, — отметил Олег Уруский.

Также он добавил, что комиссия продолжает свою работу, а Министерство обороны Украины завершит собственное служебное расследование 12 октября 2020 года. Ориентировочно 15 октября ожидается начало выплат компенсаций семьям погибших, отметил Уруский.

Напомним, поздно вечером, 25 сентября, под Харьковом, возле поселка Чугуево упал самолет. В результате крушения самолета АН-26 Воздушных Сил ВСУ погибли двое военных из Николаева – 20-летний курсант 151 учебной группы Владимир Олабин и 26-летний курсант 153 учебной группы Андрей Померанцев.

В Министерстве обороны Украины сообщили, что самолет АН-26 с курсантами на борту разбился во время захода на посадку. Государственное бюро расследований рассматривает четыре версии крушения самолета АН-26 в Харьковской области. Следователи начали досудебное расследование.

Единственным выжившим в катастрофе оказался 20-летний курсант Вячеслав Золочевский. Он рассказал, что спасся благодаря пребыванию в определенной «капсуле» фюзеляжа.

Сегодня, 7 октября в Николаеве прошла церемония прощания с военнослужащими, курсантами Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба, которые погибли в результате катастрофы самолета Ан-26 под Чугуевом.