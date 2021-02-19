В Египте произошло дорожно-транспортное происшествие с участием туристического автобуса. Среди пассажиров были граждане Украины, как минимум трое из них пострадали.

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко, пишет РБК-Украина.

Авария произошла в пятницу, 19 февраля, на трассе Шарм эль-Шейх — Каир.

— Туристический автобус попал в ДТП. Известно о трех пострадавших граждан Украины. Они госпитализированы. Консулы посольства Украины в Египте взаимодействуют с местными властями для оказания консульской помощи украинским и выяснения всех обстоятельств аварии, — сообщили в МИД.

Сообщается, что в автобусе находилось до 60 пассажиров, среди них украинцы. Число пострадавших уточняется. Известно, что трое граждан Украины также получили травмы.

Сейчас всех пострадавших доставили в госпиталь. Данные уточняются.

Напомним, 27 января в Южноукраинске автомобиль въехал в автобус, подвозивший на работу сотрудников станции. Грузовик, который шел следом, попытался избежать столкновения и въехал в теплотрассу.