В Новом Буге мужчина поссорился со своим знакомым в ходе застолья и нанес ему удары ножом.

Об этом уведомляет отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Так, в отделение полиции №1 Баштанского районного отдела полиции поступило сообщение от врачей о том, что они приехали на вызов к дому по улице Мира в Новом Буге и обнаружили там 37-летнего мужчину с ножевыми ранениями.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа полиции. Правоохранители установили, что в тот день потерпевший со своей сожительницей пришли в гости к знакомому. Во время распития алкоголя между мужчинами возникла ссора и драка, в ходе которой хозяин дома схватил нож и нанес несколько ударов гостю.

По согласованию с прокуратурой следователи задержали 70-летнего ранее судимого местного жителя в порядке статьи 208. Нож изъли и направили на экспертизу.

Злоумышленника обвиняют по части 1 статьи 121 «Умышленное тяжкое телесное повреждение», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Продолжается следствие.

Напомним, ночью 4 февраля в Николаеве неизвестный напал на прохожего и несколько раз ударил его ножом.