Ночью 4 февраля в Николаеве неизвестный напал на прохожего и несколько раз ударил его ножом. Полиция устанавливает личность злоумышленника.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

4 февраля около 22:20 в отделение номер 1 Николаевского районного управления полиции поступило сообщение от местного жителя о том, что неизвестный нанес ему ножевые ранения. Прибыв на место происшествия, полицейские выяснили, что мужчина был ранен, когда возвращался домой.

По словам 38-летнего потерпевшего, возле дома № 92 по улице Одесское шоссе, к нему подбежал неизвестный и нанес четыре ножевых ранения в область спины и руки, после чего скрылся в неизвестном направлении.

Пострадавший был госпитализирован в больницу, где он находится и сейчас.

По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины («Умышленное тяжкое телесное повреждение»), что наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет. Продолжается следствие.

Напомним, в иколаеве бывший заключенный напал с ножом на подростка и отобрал у него телефон.