Согласно источникам в полиции, журналист, занимавшийся криминальными кейсами, был убит в пятницу днем, 9 апреля, неизвестными у своего дома в южных Афинах.

Об этом передает Le Figaro.

Георгиос Караиваз, журналист частного греческого телеканала Star, «‎был застрелен мгновенно», сообщает пресс-служба полиции Афин. Эта новость вызвала шок в журналистском сообществе, и многие СМИ прекратили свои передачи.

50-летний журналист работал во многих греческих СМИ. По сообщению частной радиостанции Sky, он получил «много пуль по дороге домой после телевизионной передачи». Согласно тому же источнику, перед его домом было обнаружено «17 гильз».

— Он был убит в смертельной засаде, — утверждает Sky.

Многие сотрудники милиции немедленно прибыли на место преступления для расследования. Согласно первоначальным сообщениям, два человека на мотоцикле выпустили в него по меньшей мере шесть пуль, и, как сообщают Sky и другие греческие СМИ, журналист был мгновенно убит. По сообщениям СМИ, Гиоргос Караиваз был женат и имел ребенка.

Напомним, один из трех мужчин, обвиненных в убийстве 2017 года журналистки на Мальте, занимавшейся антикоррупционной деятельностью, признался, что виновен.