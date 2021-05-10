Сегодня, 10 мая, около 8.30, в полицию поступило сообщение о том, что из окна многоэтажки на улице Шевченко во Львове выпал ребенок. К сожалению, ребенок погиб.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции во Львовской области.

Как установили правоохранители, 2-летняя девочка выпала из окна восьмого этажа.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Также полиция в очередной раз призывают: не оставлять маленьких детей без присмотра даже на короткое время.

Напомним, в июне 2019 года, в Николаеве из окна седьмого этажа выпал маленький ребенок.