В центре села Белогородка Киевской области в пятиэтажке прозвучал оглушительный взрыв, после чего в доме вспыхнул пожар.

Об этом сообщает Укринформ и пресс-служба ГСЧС.

Огонь полностью разрушил семь квартир и кусок крыши, спасатели эвакуировали людей при помощи спасательных лестниц, часть пострадавших потеряли сознание.

По данным спасателей, взрыв произошел в квартире на третьем этаже, в результате чего 2 человека госпитализированы, из них 1 ребенок 2008 года рождения.

Шестеро пострадавших после первичного осмотра медиков отказались ехать в больницу

— Подразделениями ГСЧС выведены на свежий воздух 40 человек. Пожар распространился на 4, 5 этажи и кровлю. Разрушений несущих конструкций нет, в квартире разрушены окна, — добавили в официальном сообщении.

При этом в одной из квартир нашли тело погибшего.

Ровно год назад 21 июля в Киеве взрыв прогремел в многоэтажном доме.