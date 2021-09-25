В Украине за минувшие сутки, 24 сентября, подтвердили еще 8267 новых случаев коронавируса, на Николаевщине — 181.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (929), Днепропетровской (751), Львовской (677), Запорожской (556) и Донецкой (503) областях.

Вчера в больницы с коронавирусом попали 2035 украинцев, умерли от болезни 133 граждан, а выздоровели — 2 821 человек.

За минувшие сутки на коронавирус протестировано: 39360 человек методом ПЦР, 10699 человек методом ИФА и 29020 человек экспресс-тестами.

Как известно, с 23 сентября все области Украины перешли в «желтую» зону карантина. Однако уже второй день подряд Николаевская область демонстрирует показатели оранжевой зоны по заболеваемости.

В ходе брифинга по поводу перехода Николаева в «желтую» зону начальница управления образования Анна Лычко рассказала, что без 80% вакцинированных педагогов остаются 22 школы Николаева.

Заместитель начальника управления охраны здоровья Николаевского горсовета Виктор Фаюк добавил, что больницы на 100% готовы к приему пациентов с COVID-19 в период новой волны коронавируса, однако в городской лаборатории нет возможности распознать штамм «Дельта», поэтому все образцы отправляют на Киев.

Тогда же первый заместитель Николаевского городского головы Виталий Луков призвал прививаться от коронавируса невакцинированных жителей города. По состоянию на 22 сентября в Николаеве вакцинировано меньше половины жителей – 40%.

Кроме того, вице-мэр заявил, что городская власть в случае введения локдауна не будет оказывать финансовую поддержку тем рынкам, которые не вакцинируют не менее 80% своих работников.