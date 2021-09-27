В Николаевской области по состоянию на 27 сентября выявили еще 83 новых подтвержденных случая COVID-19, за сутки умерли 5 пациентов.

Об этом сообщила пресс-служба Николаевской облгосадминистрации.

Пациенты по месту жительства:

Николаев — 46027 (+45);

Первомайск — 3423 (+16);

Южноукраинск — 2102 (+4);

Вознесенск — 1901

Очаков — 1353

На других территориях за прошедшие сутки выявили 18 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Заболевание COVID-19 установлено у 2464 (+1) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных COVID-19 за сутки — 26, всего — 69655.

Умерло всего от последствий COVID-19 — 1938, за сутки — 5.

Как известно, с 23 сентября все области Украины перешли в «желтую» зону карантина. Однако уже второй день подряд Николаевская область демонстрирует показатели оранжевой зоны по заболеваемости.

В ходе брифинга по поводу перехода Николаева в «желтую» зону начальница управления образования Анна Лычко рассказала, что без 80% вакцинированных педагогов остаются 22 школы Николаева.

Заместитель начальника управления охраны здоровья Николаевского горсовета Виктор Фаюк добавил, что больницы на 100% готовы к приему пациентов с COVID-19 в период новой волны коронавируса, однако в городской лаборатории нет возможности распознать штамм «Дельта», поэтому все образцы отправляют на Киев.

Тогда же первый заместитель Николаевского городского головы Виталий Луков призвал прививаться от коронавируса невакцинированных жителей города. По состоянию на 22 сентября в Николаеве вакцинировано меньше половины жителей – 40%.

Кроме того, вице-мэр заявил, что городская власть в случае введения локдауна не будет оказывать финансовую поддержку тем рынкам, которые не вакцинируют не менее 80% своих работников.

Украинцам уже предложили присоединиться к испытаниям лекарств против COVID-19.