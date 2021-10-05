В зону противовоздушной обороны Тайваня вошли 56 боевых самолетов Китая. Это самое крупное из когда-либо зарегистрированных вторжений.

Об этом сообщает AFP.

Министерство обороны заявило, что оно подняло самолет для передачи предупреждений после того, как 36 истребителей, 12 бомбардировщиков H-6 и четыре других самолета вошли в его юго-западную опознавательную зону противовоздушной обороны. Еще четыре истребителя вошли в зону с ночным вылетом, в результате чего общее количество самолетов достигло 56.

Тайвань назвал Пекин «главным виновником» недавней напряженности и призвал прекратить «безответственные провокационные действия».

Китай обвинил США в усилении волнений против Тайваня.

ПВО — это не то же самое, что территориальное воздушное пространство Тайваня, но включает в себя гораздо большую территорию, которая частично совпадает с частью собственной зоны ПВО Китая и включает в себя часть материка.

Напомним, глава индийской армии заявил, что Китай направил «значительное количество» войск на гималайскую границу, что вынудило Нью-Дели развернуть такое же количество войск.