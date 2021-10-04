Глава индийской армии сказал, что Китай направил «значительное количество» войск на гималайскую границу, что вынудило Нью-Дели развернуть такое же количество войск.
Об этом пишет Le Figaro.
Генерал Манодж Мукунд Нараване заявил журналистам в Ладакхе в субботу, что присутствие китайских солдат вдоль границы, протянувшейся на 3500 километров, увеличилось «в значительном количестве» и что это «вызывает беспокойство».
Он добавил, что в ответ индийская армия усиливает свое присутствие на границе.
— Мы также обладаем современным оружием. Мы сильны и хорошо подготовлены к любым неожиданностям, — приводит его заявления местная пресса.
Напряженность между двумя ядерными державами была высокой после кровавого столкновения в июне 2020 года на границе Тибета
На прошлой неделе индийские СМИ со ссылкой на анонимные источники сообщили, что почти 100 китайских солдат пересекли границу в штате Уттаракханд и в течение нескольких часов двигались по индийской территории.
Напомним, в июне 2020 года на границе Индии и Китая произошло столкновение между армиями двух стран.
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Глава индийской армии сказал, что Китай направил «значительное количество» войск на гималайскую границу, что вынудило Нью-Дели развернуть такое же количество войск.
Об этом пишет Le Figaro.
Генерал Манодж Мукунд Нараване заявил журналистам в Ладакхе в субботу, что присутствие китайских солдат вдоль границы, протянувшейся на 3500 километров, увеличилось «в значительном количестве» и что это «вызывает беспокойство».
Он добавил, что в ответ индийская армия усиливает свое присутствие на границе.
— Мы также обладаем современным оружием. Мы сильны и хорошо подготовлены к любым неожиданностям, — приводит его заявления местная пресса.
Напряженность между двумя ядерными державами была высокой после кровавого столкновения в июне 2020 года на границе Тибета
На прошлой неделе индийские СМИ со ссылкой на анонимные источники сообщили, что почти 100 китайских солдат пересекли границу в штате Уттаракханд и в течение нескольких часов двигались по индийской территории.
Напомним, в июне 2020 года на границе Индии и Китая произошло столкновение между армиями двух стран.
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