Глава индийской армии сказал, что Китай направил «значительное количество» войск на гималайскую границу, что вынудило Нью-Дели развернуть такое же количество войск.

Об этом пишет Le Figaro.

Генерал Манодж Мукунд Нараване заявил журналистам в Ладакхе в субботу, что присутствие китайских солдат вдоль границы, протянувшейся на 3500 километров, увеличилось «в значительном количестве» и что это «вызывает беспокойство».

Он добавил, что в ответ индийская армия усиливает свое присутствие на границе.

— Мы также обладаем современным оружием. Мы сильны и хорошо подготовлены к любым неожиданностям, — приводит его заявления местная пресса.

Напряженность между двумя ядерными державами была высокой после кровавого столкновения в июне 2020 года на границе Тибета

На прошлой неделе индийские СМИ со ссылкой на анонимные источники сообщили, что почти 100 китайских солдат пересекли границу в штате Уттаракханд и в течение нескольких часов двигались по индийской территории.

Напомним, в июне 2020 года на границе Индии и Китая произошло столкновение между армиями двух стран.