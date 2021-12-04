В пятницу, 3 декабря, вооруженные формирования России шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеского обстрела один украинский военный получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Три нарушения «тишины» со стороны боевиков были с применением запрещенного вооружения.

В направлении Красногоровки оккупанты вели огонь из противотанковой пушки МТ-12.

В сторону Крымского российские наемники совершили обстрел из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Станицы Луганской враг дважды вел обстрелы, применяя артиллерию калибра 122 мм и вооружение БМП-1.

Возле Зайцево вражеские войска вели огонь из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.

В районе Попасной противник совершил обстрел из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Украинский военный, поуличвший ранения, госпитализирован. Его состояние — удовлетворительное.

С начала суток, 4 декабря, нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов не зафиксировано.

Напомним, американская разведка обнаружила, что Кремль планирует наступление на Украину на нескольких фронтах. Уже в начале следующего года Россия может ввести 175 тысяч военнослужащих.