Американский суд выдал ордер на проверку содержимого сотового телефона актера Алека Болдуина в рамках расследования гибели украинской операторки Галины Хатчинс на съемках ленты «Ржавчина».
Об этом информирует CNN.
Проверка предназначена для того, чтобы следователи получили возможность ознакомиться с сообщениями, списком звонков, фотографиями и видео со сьемочной площадке.
Помимо этого, правоохранители рассчитают восстановить удаленные фотокадры или видеосъемки, относящиеся к фильму, если таковые были.
На Болдуина подала в суд его помощница по сценарию, которая утверждает, что он вообще не должен был прикасаться к револьверу.
Сам он утверждает, что не нажимал на курок револьвера, который стал причиной гибели операторки Галины Хатчинс во время съемок вестерна «Ржавчины».
Напомним, это уже не первый иск в деле о гибель Галины Хатчинс, еще один направил ее друг и коллега Серж Светной, который держал на коленях голову женщины, пока она умирала.
Как сообщалось, 214 операторов из американской киноиндустрии составили обращение, в котором предложили никогда не использовать реальное оружие при съемках.
Окружной прокурор в Нью-Мексико допускает выдвижение уголовных обвинений в смерти Галины Хатчинс.
Ранее сообщалось, Болдуин сделал роковой выстрел, убивший украинскую операторку, во время репетиции.
Все началось с того, что американский актер Алек Болдуин выстрелил из реквизита во время съемок, убив украинскую женщину-оператора Галину Хатчинс и ранив режиссера Джоэла Соуза.
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Американский суд выдал ордер на проверку содержимого сотового телефона актера Алека Болдуина в рамках расследования гибели украинской операторки Галины Хатчинс на съемках ленты «Ржавчина».
Об этом информирует CNN.
Проверка предназначена для того, чтобы следователи получили возможность ознакомиться с сообщениями, списком звонков, фотографиями и видео со сьемочной площадке.
Помимо этого, правоохранители рассчитают восстановить удаленные фотокадры или видеосъемки, относящиеся к фильму, если таковые были.
На Болдуина подала в суд его помощница по сценарию, которая утверждает, что он вообще не должен был прикасаться к револьверу.
Сам он утверждает, что не нажимал на курок револьвера, который стал причиной гибели операторки Галины Хатчинс во время съемок вестерна «Ржавчины».
Напомним, это уже не первый иск в деле о гибель Галины Хатчинс, еще один направил ее друг и коллега Серж Светной, который держал на коленях голову женщины, пока она умирала.
Как сообщалось, 214 операторов из американской киноиндустрии составили обращение, в котором предложили никогда не использовать реальное оружие при съемках.
Окружной прокурор в Нью-Мексико допускает выдвижение уголовных обвинений в смерти Галины Хатчинс.
Ранее сообщалось, Болдуин сделал роковой выстрел, убивший украинскую операторку, во время репетиции.
Все началось с того, что американский актер Алек Болдуин выстрелил из реквизита во время съемок, убив украинскую женщину-оператора Галину Хатчинс и ранив режиссера Джоэла Соуза.