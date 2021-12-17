Американский суд выдал ордер на проверку содержимого сотового телефона актера Алека Болдуина в рамках расследования гибели украинской операторки Галины Хатчинс на съемках ленты «Ржавчина».

Об этом информирует CNN.

Проверка предназначена для того, чтобы следователи получили возможность ознакомиться с сообщениями, списком звонков, фотографиями и видео со сьемочной площадке.

Помимо этого, правоохранители рассчитают восстановить удаленные фотокадры или видеосъемки, относящиеся к фильму, если таковые были.

На Болдуина подала в суд его помощница по сценарию, которая утверждает, что он вообще не должен был прикасаться к револьверу.

Сам он утверждает, что не нажимал на курок револьвера, который стал причиной гибели операторки Галины Хатчинс во время съемок вестерна «Ржавчины».

Напомним, это уже не первый иск в деле о гибель Галины Хатчинс, еще один направил ее друг и коллега Серж Светной, который держал на коленях голову женщины, пока она умирала.

Как сообщалось, 214 операторов из американской киноиндустрии составили обращение, в котором предложили никогда не использовать реальное оружие при съемках.

Окружной прокурор в Нью-Мексико допускает выдвижение уголовных обвинений в смерти Галины Хатчинс.

Ранее сообщалось, Болдуин сделал роковой выстрел, убивший украинскую операторку, во время репетиции.

Все началось с того, что американский актер Алек Болдуин выстрелил из реквизита во время съемок, убив украинскую женщину-оператора Галину Хатчинс и ранив режиссера Джоэла Соуза.